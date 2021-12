El look de un jugador de Boca que generó confusión en sus seguidores

Hay ciertas palabras y símbolos que están ligadas a determinados clubes y en la Argentina eso está muy marcado. Sobre todo si se trata de los equipos más populares del país, como Boca Juniors y River Plate. Por eso, ni los hinchas xeneizes eligen los colores rojo y blanco para vestirse, ni los millonarios el azul y el amarillo. Pero parece que a un jugador no le importó romper con esa regla implícita.

Es que el defensor de Boca, Luis Advíncula, publicó en su cuenta de Instagram una postal con un particular look y llamó la atención de sus seguidores. Allí, al peruano de 31 años se lo veía posando apoyado sobre un auto en Madrid, con un conjunto que no pasó para nada desapercibido compuesto por unas zapatillas, una campera y un gorro, todo rojo y blanco.

Si bien el foco del futbolista fue demostrar que estaba en la capital española y esos colores además corresponden a su selección y su bandera, la peruana, los usuarios no tardaron en advertirle que se había equivocado con la gama que había elegido para su look.

Así lo expresó también la cuenta dedicada a temas de los jugadores y del club xeneize “La 12 tuittera”, quien compartió la foto del defensor y escribió, con un emoticón de ojos confusos: “El look que tiró Advíncula”.

Los hinchas de Boca le contestaron al jugador tanto en Twitter como en su propia cuenta de Instagram, donde le dejaron comentarios como el que planteó uno con corazones azul y oro: “¡Sacate esos colores Luisito querido! Metele la misma ropa pero...”.

Otros, algo más furiosos, manifestaron: “¿Sabe en qué equipo juega?” o “Rojo y blanco, no entendió nada, avísenle que esto es Boca”. Sin embargo, Advíncula, o para callar las críticas o para enviarles un mensaje a los rivales por la Copa Argentina recientemente conseguida por el Xeneize, compartió la misma foto en sus historias y le agregó un emoticón diciendo “sh” con la canción “El ganador”, de Nicky Jam, de fondo.