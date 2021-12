El desopilante diálogo de Luis Advíncula con la Copa Argentina: “¿Hoy nos vamos a dormir juntos?”

Le emoción por la conquista puede generar las situaciones más curiosas. Algunos personajes pueden regalar momentos muy divertidos y eso sucedió con Luis Advíncula que se robó la escena en la premiación de Boca. El defensor peruano tras recibir su medalla de campeón de la Copa Argentina, se dirigió hacia el trofeo y cuando lo tuvo frente comenzó a tener un diálogo desopilante. “Cosita rica”, le dijo al tener contacto por primera vez.

La locura de Advíncula por haber logrado su primer título con la camiseta de Boca, lo llevó a no detenerse en su momento de euforia y no le importó que las cámaras lo estuviesen grabando. Por eso más más tarde volvió a acercarse a la Copa y sostuvo su “diálogo” con el trofeo: la saludó: “Hola bebecita”. Un minuto más tarde, el peruano tomó la determinación de sentarse en el lugar en donde estaba apoyada la Copa Argentina, a abrazó, la comenzó a besar y dijo: “¡De acá no me mueve nadie! ¡De acá no me mueve nadie!”.

"HOY LE HAGO EL AMOR" 🤣🤣🤣

Advíncula se enamoró perdidamente de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/1LMgJIGVef — TyC Sports (@TyCSports) December 9, 2021

Y en medio de tanta locura, Advíncula estaba exultante y cuando advirtió que la cámara se quedaba con él, arrancó con las frases más picantes: “¿Hoy nos vamos a dormir juntos?”. Y unos segundos después miró a sus compañeros y les dijo: “Hoy le hago el amor”.

En su redes sociales, Advíncula no detuvo su alegría por la coronación con Boca y publicó el video en el que habla con la Copa y en la que anuncia que tendrá una noche de pasión con el trofeo. Ese posteo lo acompañó con un texto que dice: “CAMPEONAMOSSSSSS ¡Gracias DIOS, vamos BOCA !Hoy duermo con mi amor”.

En sus historias de Instagram, el defensor peruano subió todos los saludos, mostró que realizó una transmisión en vivo de los festejos dentro del estadio Madres de Ciudades, de Santiago del Estero, y publicó una foto en la que está abrazado a la Copa y la está besando: “Tu y yo somo uno”.

Advíncula publicó su amor por la Copa en sus historias de Instagram

Esta reacción de Advíncula en los festejos de Boca, dispararon inmediatamente a las redes sociales que recordaron a Sebastián Beccacece que cuando fue campeón de la Recopa Sudamericana con Defensa y Justicia se tomó una foto besando la Copa de una manera muy sugerente.