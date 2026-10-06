En la previa del último partido de Lionel Messi en la selección argentina, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez lució un nuevo corte de pelo en homenaje al astro rosarino.

En un video que difundió en redes, el ‘Dibu’ compartió el diseño: un gran letra “M” grabada arriba de la nuca, un detalle que alude directamente a Messi en una noche cargada de simbolismo para la selección nacional.

El look especial del Dibu Martínez para la despedida de Messi

La secuencia terminó con otro guiño del ‘Dibu’ hacia el capitán. Tras exhibir el trabajo terminado, Martínez envió un beso a cámara y sonrió, en una muestra de afecto a la Pulga.

El responsable del particular look fue Daniel Alejandro Albornoz, el peluquero y barbero oficial de la selección argentina que mantiene desde hace años una estrecha relación con varios integrantes del plantel.

La despedida de Messi

Messi disputa este martes su último partido con la camiseta de la selección nacional en el amistoso ante Benín que se juega en el estadio Monumental.

El encuentro corresponde al cierre de la primera ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) posterior al Mundial 2026 y contará con el arbitraje del chileno Fernando Véjar.

Lionel Messi se prepara para su "último tango" JUAN MABROMATA - AFP

El partido iniciará a las 20 y se transmitirpa en vivo por TyC Sports, Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizarse online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé.

Messi vive su última concentración junto a sus compañeros. Se especula con que la formación inicial para el partido será con el Diez y el grueso de los futbolistas que lo acompañaron en sus últimos años en la selección nacional y con los que ganó todo lo que jugó.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez será el arquero y en la zaga central estarán Cristian Romero y, probablemente, Nicolás Otamendi, otro baluarte del proceso que también se despide.

Messi, homenajeado por la UBA

Messi recibió este martes el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la máxima distinción académica de esa casa de altos estudios, a pocas horas de su despedida de la selección argentina.

Messi, galardonado por la UBA

En el predio que posee la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, al astro del fútbol se le entregó un diploma y una medalla como reconocimiento por su influencia dentro y fuera de la cancha.

La distinción académica le fue otorgada a Messi por parte del rector y el vicerrector de la UBA, Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, respectivamente. En la ceremonia estuvieron el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y los decanos y decanas de distintas facultades junto a todos los miembros del Consejo Superior de la universidad, encargado de brindar el reconocimiento.