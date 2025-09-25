El mal momento de Lewis Hamilton por el estado de su perro Roscoe: “Horas aterradoras”

Lewis Hamilton alertó sobre el estado de salud de su perro Roscoe. En una historia de Instagram, el piloto de Fórmula 1 pidió el apoyo de toda su comunidad para que su mascota pueda recuperarse.

“Fueron unas horas aterradoras, por favor mantengan a Roscoe en sus pensamientos y recen por él”, expresó Hamilton en sus redes, donde sumó una imagen de su mascota tendido sobre una cama de un hospital especializado para estos casos.

El desesperado pedido de Lewis Hamilton por el estado de salud de su mascota

De raza bulldog, el animal es parte del éxito de Hamilton en las pistas de la Fórmula 1 al ser un gran compañero en su rutina diaria, la cual se modifica drásticamente cada fin de semana al viajar por distintas partes del mundo.

Además de implorar por la recuperación de Roscoe, la cuenta de Silverstone en X acompañó al piloto desde la virtualidad con un sentido comunicado. “Enviamos nuestros mejores deseos a Roscoe y Lewis. Mejorate pronto, Roscoe”, expresó el perfil del Gran Premio de Silverstone (Gran Bretaña).

Silverstone rezó por Roscoe, el perro de Hamilton

Tal es el apego de Hamilton con su mascota que le creó una cuenta de Instagram, donde cuenta cómo es su día a día y de qué manera se divierte con objetos que le proporciona el piloto.

“Soy un bulldog vegano al que le encanta viajar y jugar a la pelota. Me gusta jugar con el frisbeey al tenis", dice la biografía de esta mascota que tiene 1.3 millones de seguidores y es la fiel compañía para el piloto, quien hoy reza por su mejoría.

Lewis Hamilton presentó a Roscoe, el carismático bulldog que tiene su propia cuenta de Instagram

En una reciente entrevista que brindó el piloto a la revista Vogue contó cómo es el carácter y la personalidad de su mascota de 12 años de edad. “Es muy amable, un encanto. Cualquiera puede acercarse a él desde cualquier lugar. Nunca ha atacado a nadie. Es súper tranquilo. No se vuelve loco con otros perros. Es probablemente el perro más tranquilo que existe, de verdad, hasta que ve una pelota...“, aclaró, entre risas, sobre cómo ese estímulo altera el orden en su casa.

Además de esta situación cotidiana, Hamilton contó detalles extravagantes de su mascota, como, por ejemplo, cuando la llevó al cine en reiteradas oportunidades. “La primera vez que fui fue para ver Guardianes de la Galaxia. Éramos solo él y yo. Era en 3D, y él se sentó en la silla a mi lado, y le puse gafas 3D, y se sentó allí viéndola durante cinco minutos, y yo simplemente no podía parar de reír. No podía concentrarme en la película“, explicó sobre un plan completamente distinto junto a Roscoe.

La historia de vida de Roscoe, el perro que acompaña a Lewis Hamilton

Oriundo de Reino Unido, el deportista suele exponer parte de su vida privada en las redes y uno de los motivos que lo lleva a hacerlo es para mostrar la felicidad que siente al criar a Roscoe, su compañero desde los inicios en la F1.

Roscoe Carl Davidson Hamilton es el nombre completo de este perro que trasciende la pantalla y es parte de la vida del piloto de carreras, quien, en sus redes, pidió una cadena de oración para que su salud mejore.