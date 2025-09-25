De Lali Espósito a María Becerra: el fuerte reclamo de las famosas tras el triple crimen de Florencio Varela

El brutal crimen que se cobró la vida de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y de Lara Morena Gutiérrez, de apenas 15, en Florencio Varela conmocionó a todo el país. El dolor por lo ocurrido se transformó rápidamente en un fuerte reclamo de justicia que traspasó las calles y llegó también a las redes sociales, donde distintas figuras reconocidas, entre ellas Lali Espósito, Tini Stoessel y María Becerra, alzaron su voz para exigir el esclarecimiento de los hechos y acompañar el pedido de verdad para las familias de las víctimas.

El reclamo de las famosas argentinas tras el triple crimen de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15)

Ángela Torres fue una de las primeras en manifestarse públicamente, y lo hizo al replicar en sus redes un conmovedor mensaje de la exlegisladora Ofelia Fernández. En el posteo, Fernández expresó con crudeza la dimensión de la tragedia: “Mataron a tres pibas, una de 15 años, dos de 20. Las buscaba su familia desesperadamente y aparecieron entre lavandina y bolsas de consorcio. Justicia por Morena, Brenda y Lara”. De inmediato, sus palabras se viralizaron y se convirtieron en un eco del dolor compartido por miles de personas.

Ángela Torres fue de las primeras en manifestarse (Captura: Instagram @angelatorres)

Poco después, más figuras se sumaron al reclamo colectivo. Entre ellas, María Becerra expresó su profundo dolor e indignación a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde escribió: “Justicia por Morena, Brenda y Lara. Basta de mirar para otro lado. Basta de callar. Dejemos de naturalizar la inseguridad y la injusticia. Esto no puede pasar más. No hay palabras para el dolor. Fuerza para las familias”. Sin dudas, su mensaje se multiplicó entre sus seguidores y volvió a poner en el centro la necesidad urgente de respuestas y justicia.

El dolor de María Becerra por el triple crimen en Florencio Varela (Captura: Instagram @mariabecerra)

Lali Espósito, por su parte, desde San Sebastián utilizó tanto su cuenta de X como su perfil de Instagram para sumarse al reclamo. Allí compartió un contundente mensaje en el que expresó: “Las BARBARIDADES que hay que leer… ¡JUSTICIA POR BRENDA, MORENA Y LARA!”. Sus palabras reflejaron no solo la conmoción ante el hecho, sino también el rechazo a los comentarios insensibles que circularon en medio de la tragedia.

Lali Espósito también se sumó con un fuerte posteo en sus cuentas oficiales (Captura: X @lalioficial)

El mensaje que Lali compartió en su cuenta de Instagram (Captura: Instagram @lali)

Tini Stoessel también alzó la voz frente a lo ocurrido y dejó en claro, a través de sus redes sociales, su pedido de justicia por las jóvenes asesinadas.

Tini Stoessel también se sumó al pedido de justicia (Captura: Instagram @tinistoessel)

En la misma línea, Emilia Mernes compartió un mensaje cargado de dolor e indignación: “Bronca, impotencia y una tristeza infinita. Exijamos justicia por Morena, Brenda y Lara. Todo mi amor para sus familias”. De esta manera, las artistas se sumaron así a la ola de reclamos que busca que el caso no quede en la impunidad.

El contundente mensaje de Emilia Mernes tras el triple crimen (Captura: Instagram @emiliamernes)

La investigación avanza y, según las primeras hipótesis, los crímenes estarían vinculados a un entramado ligado a redes de prostitución, narcotráfico y posibles ajustes de cuentas. En este marco, trascendió que el narcotraficante señalado como principal sospechoso habría llegado incluso a exhibir imágenes de las torturas. Las tres jóvenes habían sido vistas por última vez en La Matanza, cuando subieron a una camioneta blanca en una estación de servicio de la rotonda de La Tablada. Horas después, la última señal del celular de Lara se registró en Florencio Varela, el mismo lugar donde más tarde fueron hallados los cuerpos. Mientras tanto, el pedido de justicia sigue creciendo y se fortalece con el reclamo social que exige respuestas y verdad.