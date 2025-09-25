Marcelo Tinelli confirmó el fin de su noviazgo con Milett Figueroa en su nuevo canal de streaming bajo el nombre Estamos de Paso. La noticia tomó por sorpresa a sus compañeros que se encontraban en el estudio y generó una gran repercusión en las redes sociales.

¿Qué dijo Tinelli de su separación de Milett Figueroa?

Cuando el nuevo programa de streaming, transmitido por Carnaval Stream, estaba llegando al final de la transmisión, el conductor de Showmatch anunció su separación de Milett Figueroa después de dos años de relación.

Marcelo Tinelli anunció su separación de Milett Figueroa

Tinelli expresó: “Antes de cerrar, solamente quiero decirles… mandarle un beso a Milett. La verdad es que hoy quiero comunicarles que nos hemos separado”. Uno de los presentes expresó su sorpresa: “No me lo esperaba” y el conductor argentino explicó: “Sí. Yo estoy bien. Le mando un beso a ella, que está muy bien. Pero hemos llegado al final de una relación hermosa, que la verdad duró dos años”.

El conductor explicó su decisión de hacerlo público en ese contexto: “Lo quería hacer público acá, que este es mi programa. El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, sino que se va a poner en otro lugar. Y creo que ella a mí también. Hemos llegado al final de un ciclo muy pero muy lindo. La quiero mucho y la amo mucho. Pasé dos años hermosos”.

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa tras dos años de relación (Foto: @milett)

También se dirigió a sus compañeros, quienes le habían sugerido invitar a Milett al estudio: “Se los quería decir a ustedes porque justamente ayer me estaban preguntando y quería aclararlo. Obviamente, algún día puede venir”, señaló.

La reacción de Cande Tinelli tras el anunció de la separación

Una de las reacciones más comentadas fue la de Candelaria Tinelli, quien trabaja con su padre en el ciclo. Al escuchar el anuncio, lanzó un “Gracias, Milett”, lo que provocó risas entre los presentes. Tras este comentario, su padre intentó suavizar el comentario: “No, el ‘gracias’ no… Quiero agradecerle a ella y a toda su familia. Muchísimas gracias. A toda la gente de Perú que me ha dado todo el amor siempre. No es que no los voy a ver nunca más, al contrario. A ella también espero verla pronto, porque va a seguir trabajando acá y también en Lima. Es una mina divina”.

Candelaria Tinelli forma parte del nuevo programa de streaming que conduce su padre Captura de pantalla

Para concluir, Tinelli sostuvo: “Me ha regalado dos años maravillosos de su vida en mi vida y yo creo que también a ella. Así que bueno, le quiero decir eso que fue un momento hermoso”.

El silencio de Milett Figueroa tras la ruptura con Marcelo Tinelli

Los usuarios en las redes sociales comentaron sobre la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa (Foto: Captura de X)

Hasta el momento, la modelo no se pronunció públicamente sobre la ruptura y mantiene silencio en sus redes sociales. Los seguidores de la pareja compartieron diversos comentarios en redes sociales. Algunos de los mensajes fueron: “Las novias de Fort eran más creíbles que esa relación”; “Todo armado como dijo Ortega...”; “Otra separación del 2025″ y “Se cansó Milett”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.