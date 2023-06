El mensaje de la esposa del Papu Gómez que muchos leyeron como un “palito” para la selección

escuchar

La semana pasada, Sevilla F.C. conquistó por séptima vez en su historia la Europa League. En esta ocasión, el plantel del conjunto andaluz estuvo plagado de jugadores argentinos, entre los cuales se encuentra Alejandro “Papu” Gómez, quien tuvo una accidentada temporada a causa de la lesión que sufrió en el Mundial de Qatar que ganó con la selección argentina. En ese sentido, la pareja del futbolista, la arquitecta y empresaria Linda Raff, reflejó en un posteo las dificultades que su esposo afrontó en los últimos meses, y en paralelo, tuvo un contundente gesto con algunos jugadores de La Albiceleste.

Raff, que acumula más de 500 mil seguidores en su cuenta de Instagram, publicó una serie de imágenes del festejo de la familia por haber ganado el torneo continental y las acompañó de un contundente texto. “Meses difíciles después de la lesión, nunca te rendiste, siempre con tu energía positiva que es envidia de muchos. Saliste adelante y más fuerte que nunca. Porque a las personas buenas le pasan cosas buenas, y cuando no, las afrontan y sacan aprendizaje, porque no hay mejor satisfacción que apoyar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo. Por todo lo que sos como persona, te amo y te felicito por esta victoria. Siempre a tu lado”, escribió Linda, quien arrobó a su marido, y le añadió al texto emojis de corazones.

Las palabras de Raff llamaron la atención de sus seguidores, quienes leyeron el mensaje como un descargo por el presunto cortocircuito que existe entre ciertos futbolistas de la selección y Papu. “A la mayoría de los argentinos no nos importa lo que pasó con los jugadores de la selección, lo apoyamos y queremos al Papu de igual manera, vamos campeón”, escribió la usuaria Claudia Guiraldes. En tanto, otra se preguntó “qué pasó con La Scaloneta”, y pidió: “¡Aclaren porque estos grises generan más especulaciones! ¡Ojalá no sea nada!”.

Linda Raff y Papu Gómez besan la Europa League

Gómez, de 35 años, fue el único futbolista campeón del mundo con la selección argentina que no integró la lista de convocados en la última doble fecha FIFA, que sirvió de excusa para que los jugadores fueran homenajeados por el público local tras la gesta de Qatar. Su equipo, Sevilla, no le permitió viajar ya que se estaba recuperando de una operación en su tobillo derecho. Sin embargo, en aquel momento, el periodista Leo Gabes desestimó la información oficial, y sin dar demasiadas precisiones, sentenció: “Como están las cosas, Papu no vuelve a la selección”. Y al ser consultado por los motivos, indicó: “Pudo haber que haya habido algún cortocircuito (entre los jugadores)”.

En paralelo, la periodista Victoria Braier, conocida como Juariu, constató en las últimas horas que Raff dejó de seguir en su cuenta de Instagram a los jugadores Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Ángel Di María y Paulo Dybala. Además, hizo lo mismo con Camila Galante y Jorgelina Cardoso, las parejas de Paredes y Fideo, respectivamente. Este dato sorprende ya que, dos años atrás, las tres familias compartieron vacaciones en Disney.

