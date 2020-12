El pedido de Oscar Ruggeri al arco político: "Generen trabajo"

El mensaje de Oscar Ruggeri a los diputados: "Generen trabajo" Crédito: Captura TV

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, le pidió este miércoles a los diputadosnacionales que "generen trabajo" y deseó que "se iluminen" para haya empleo.

En el marco de una discusión futbolera, donde el periodista Daniel Arcucci se mostró contrario a catalogar el partido entre Boca Juniors y Racing Club como "de vida o muerte" (la postura que, según Arcucci, tenía el "Cabezón"), el exjugador viró el eje del debate hacia el plano de la política nacional.

"Me gustaría que nuestros disputados se iluminen. Levántense a la mañana, cuando se juntan ahí que uno se duerme, que el otro anda con una mina arriba. En vez de hacer todas esas cosas, ilumínense, generen trabajo, para que la gente trabaje, y yo, en vez de darme una bolsa de comida, me voy a comprar mi comida: si yo quiero comprar mis fideos, me compro fideos, si yo quiero comprar carne, me compro carne", comenzó su alocución Ruggeri

Consultado por el conductor Sebastián Vignolo sobre por qué se refería a los diputados en particular, el exjugador explicó que son ellos "los que meten las leyes, los que se levantan una mañana y dicen: epa, impuesto acá, y ya lo solucionamos. No, trabajo, hay que generar trabajo. La gente debe trabajar, la gente tiene que conseguir trabajo, le tienen que poner las cosas más fáciles, trabajar, dignidad, ganarse su plata".

"La gente trabaja, va con su plata y dice: deme esto. Eso es lo que quiero yo, no una bolsa de comida. Cuanto te dura, ¿tres días, cuatro días? No, yo quiero trabajo. Generen trabajo loco. Estamos en un país hermoso, ilumínense monstruos, por favor. Estamos los argentinos esperando. Le hacemos un monumento al tipo que nos ponga de pie de verdad y nos ponga ahí arriba", señaló el exdefensor, que utilizó las mismas palabras de uno de los eslóganes del gobierno ("poner a la Argentina de pie").

A su vez, Ruggeri pidió "que los chicos vayan a la escuela" porque "no es lo mismo" tomar clases a través de la plataforma de videollamadas Zoom: "Tienen que ir a la escuela. Nancy (su esposa) es psicóloga, que hace con los chicos, y con Zoom, alguno te aparece, alguno no te aparece, es difícil. Un año perdimos, y viene complicado el tema. Viejo, ilumínense", reiteró.

Por último, el ex San Lorenzo, Real Madrid y Boca Juniors, entre otros equipos importantes, consideró que los políticos "viven en una burbuja", y admitió: "Se los digo porque yo viví en la burbuja del fútbol. Cobrábamos premios, prima, esto. Entonces, yo no sabía qué estaba pasando. Yo vivía y jugaba al fútbol porque amaba jugar al fútbol. Ustedes están en una burbuja, salgan de la burbuja. A los argentinos nos están pasando cosas afuera. Caminen la calle, vayan. No nos solucionan las cosas. ¿Cómo mi mamá va a cobrar $19.000 pesos, jubilada, toda la vida trabajó? Limpiaba casas de chica, la llevaban a juntar mi maíz. Se están cagando de hambre. A esos cuiden, que se nos mueren tristes. Y lo más triste, es que ustedes, políticos, tienen papá y mamá seguramente", concluyó el "Cabezón".