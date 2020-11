La Beriso lanzó un nuevo tema en honor a Diego Maradona a pocas horas de conocida su muerte y la canción ya es un éxito en Youtube Crédito: Captura de pantalla

La muerte de Diego Maradonaconmocionó al país y al mundo y, desde ese momento, comenzó a recibir homenajes de todo tipo en diferentes lugares. Si bien la mayoría se originaron en las canchas de fútbol de todo el planeta, su partida excedió al deporte.

La Beriso, la banda de rock de Avellaneda, lanzó un nuevo tema en honor al Diez a pocas horas de conocido su fallecimiento y la canción ya es un éxito en las redes sociales.

El video de "El mundo a mis pies", que se puede ver desde el viernes por la noche en YouTube, se enfoca en la figura de Rolando Sartorio, cantante y líder de la banda, y un fondo que apunta al cielo donde se mezcla con una recopilación de los momentos más icónicos de la vida de Maradona.

"Venime a buscar cuando ya no me tengas más. Vení por mi amor cuando no te lo pueda dar. El mundo tengo a mis pies. No lloren por mí esta vez. Las flores marchitan cuando no las puedo ver", comienza la canción.

Una de las frases más emotivas del tema se encuentra en el estribillo. "Perdón que me retire, y que lo hice sin avisar. Les compartí mi vida y mi soledad", dice.

La canción, que fue escrita y grabada en apenas dos días, ya tiene más de 260.000 reproducciones en el canal de YouTube de La Beriso. La banda la presentó como "un pequeño homenaje al más grande del mundo".