Inés Arrondo y Alberto Fernández, el presidente que asumirá en los próximos días Crédito: Instagram

Gastón Saiz SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2019 • 23:59

El rotundo giro que experimentará la Argentina a partir del 10 de este mes, con la asunción del presidente Alberto Fernández, también se manifestará en la política deportiva. Si bien se hará oficial este viernes, se definió que el área de Deporte estará a cargo de Inés Arrondo, la exLeona campeona del mundo en Perth 2002, que viene participando activamente en la política del Frente de Todos.

Arrondo quedará en los libros porque será la primera mujer en ocupar el puesto, como sucesora de Diógenes de Urquiza en la Agencia de Deporte. Sobre este punto, un asterisco: la intención del nuevo Gobierno es que se recupere el rango de Secretaría de Deporte, como sucedía hasta la gestión de Carlos Mac Allister. Pero más allá de los cambios estructurales que se vendrán en la cartera, la exdelantera supo hacer historia desde el momento en que plasmó en un dibujo el concepto de "Leona", que nació en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Fue una iniciativa que se convirtió, al cabo, en fundacional para la disciplina.

Arrondo, con la camiseta de las Leonas, en los Juegos de Atenas 2004, frente a Japón Fuente: Archivo

Dirigidas entonces por Sergio Vigil, las chicas se sintieron identificadas con la garra y el sentido de pertenencia de ese mamífero y por este motivo pusieron en marcha una imagen que las representara. Necesitaban un impulso, una razón de ser para seguir creciendo como seleccionado de hockey. Los trazos finales del diseño los dio justamente la marplatense Arrondo. Aquel logo dorado se utilizó en la camiseta a partir de la segunda rueda del certamen y las albicelestes llegaron hasta la final, en la que cayeron por 3-1 ante Australia, potencia hegemónica por aquellos tiempos.

En su momento, Arrondo fue crítica acerca de la iniciativa de la Agencia de Deporte: "No hay argumentos sólidos para creer que hacía falta un decreto de necesidad y urgencia para su creación".

El idilio con aquella figura de la leona reposada se hizo más fuerte con el transcurso de los torneos y los títulos, como en el Champions Trophy 2001 y el Mundial 2002, un torneo en el que -si se habla de hacer historia- Arrondo anotó el gol de la apertura en la final contra Holanda. En los últimos minutos llegaría el empate naranja (1-1), pero Mariela Antoniska se convertiría en heroína en la definición por penales, para darle a la selección el primero de sus dos títulos mundiales.

Surgida en Universitario de Mar del Plata y adoptada a nivel metropolitano por Saint Catherine's, la carrera de Arrondo en el equipo argentino fue intensa y se vio interrumpida cuando se transformó en mamá, en 2006. Al respecto, contó una anécdota: "Mi primer hijo tiene cuatro partidos internacionales. Había quedado embarazada antes de ir al Champions de Australia 2005, pero no lo sabía. Yo estaba hecha un avión en ese torneo. Se ve que las hormonas juegan una parte importante en la preparación física. Si me hubiera tocado el doping me hubiese enterado en la otra parte del mundo".

Vistió la camiseta albiceleste entre 1997 y 2005 (14 goles), período coincidente con el gran boom de las Leonas: además del título mundial de 2002 fue doble medallista olímpica (plata en Sydney 2000 y Atenas 2004) medallas doradas panamericanas en Winnipeg 99 y Santo Domingo 2003, además del Champions Trophy 2001. Como un episodio aislado, su última aparición fue a los 31 años, en la Copa Panamericana de 2009 disputada en Bermuda, una citación quizás sorpresiva de Gabriel Minadeo, que ya le daba paso a Carlos Retegui. Si bien no se erigía como una líder del plantel hacia afuera y le huía a la exposición mediática, siempre mostró fuertes convicciones ideológicas, incluso más allá de las cuestiones meramente deportivas.

Ahora con 42 años, Arrondo puede ver en retrospectiva su reciente actuación en la dirigencia deportiva, tras dejar el alto rendimiento: se involucró con la escuela del Ente Municipal de Deportes y Recreación del Partido de General Pueyrredón (Emder) y entre 2010 y 2017 coordinó un programa de la Secretaría de Deportes marplatense, orientada al crecimiento de 15 barrios. Su principal plataforma de lanzamiento es haber estado dentro del mundo del olimpismo, además de su vasta experiencia en el contacto con los atletas amateurs y profesionales: "Estoy acostumbrada a ver el sistema deportivo desde el lado del jugador y es así como mejor percibo las cosas", relató alguna vez. Su búsqueda persigue el desarrollo de la infraestructura, pero sin desatender la problemática social.

Su acercamiento fuerte con Alberto Fernández se produjo cuando buscó transformarse en senadora provincial con CUMPLIR -fuerza política creada por Florencio Randazzo-, en las elecciones legislativas de 2017. Por entonces, el presidente electo era el jefe de campaña y la exLeona no alcanzó los votos necesarios para ocupar el cargo. A favor de la legalización del aborto (es su tuit fijado), estuve presente en el cierre de campaña nacional de la fórmula Fernández-Fernández, en Mar del Plata, y hace unos días recibió en el Senado el premio "Delfo Cabrera" a la trayectoria deportiva.

Un gran recuerdo: Arrondo (21) y la vuelta olímpica con las Leonas, tras ganar la Copa del Mundo en Perth, en diciembre de 2002 Fuente: Archivo - Crédito: AP

Arrondo tiene pensado contar como N° 2 en la Secretaría de Deporte a Horacio Taccone, con quien ha trabajado en su rol de presidente de Emder. Mientras tanto, ya perfila los últimos detalles para un área muy golpeada a nivel presupuesto durante la presidencia de Mauricio Macri, pero que sin embargo vivió un verdadero suceso en los Panamericanos de Lima 2019 con la conquista de 32 medallas doradas por parte de la delegación argentina, en buena medida por el efecto derrame desde la creación del Enard en diciembre de 2009.

El spot cuando acompañó a Florencio Randazzo, en 2017

Lammens, al frente del Ministerio de Turismo y Deporte

Luego de su experiencia como candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad, elección en la que fue ampliamente superado por Horacio Rodríguez Larreta, para Matías Lammens llega el tiempo del desafío político en otro rol. El presidente de San Lorenzo será oficializado este viernes al frente del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación. Y en ese cargo tendrá como mano derecha en lo deportivo a Inés Arrondo.

El nombre de Lammens empezó a sonar fuerte luego de las elecciones del 27 de octubre. También se mencionaba a Facundo Moyano y al exvoleibolista Jon Uriarte como candidatos al cargo.

En el anterior ciclo del kirchnerismo, el Secretario de Deporte, entre 2004 y 2014, fue el exfutbolista Claudio Morresi, que sucedió a Roberto Perfumo. De 2014 a 2015, ocupó el puesto el exregatista y medallista olímpico Carlos Espínola.