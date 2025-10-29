La AFA lanzó UNAFA, su propia universidad: estará destinada a quienes hayan dejado los estudios por el fútbol

En el marco de la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria 2025 que la AFA realizó en el predio de Ezeiza, en la que comunicó el cambió de nombre del Estadio de La Plata por “Diego Armando Maradona - Tricampeones del mundo“, la asociación anunció el lanzamiento de UNAFA, su propia universidad, la cual será la primera entidad universitaria de fútbol en América Latina. Estará dirigida a futbolistas profesionales y en formación, exfutbolistas, entrenadores, árbitros, dirigentes, empleados de clubes y a integrantes de la comunidad deportiva desde otros sectores, como la medicina o la psicología.

El anunció lo hizo Alberto Barbieri, contador público y exrector de la Universidad de Buenos Aires, quien será rector de UNAFA. “Con esta creación, la AFA se posiciona como la primera institución en Latinoamérica en ser un foco de atención académico, científico y tecnológico. Vamos a firmar convenios con las principales universidades para hacer investigaciones científicas conjuntas y a tratar de estar conectados permanentemente con lo que es el mundo de los clubes para saber qué necesitan y cómo es el contexto donde necesitan desarrollarse”, dijo.

“Los que integramos UNAFA estamos convencidos de que la educación es un derecho y debe estar al alcance de los que más lo necesitan. Por eso, vamos a generar diferentes programas de aprendizaje para jugadores, exjugadores y para todo el mundo del fútbol. Va a estar abierto para todo aquel que quiera aprender y especializarse”, continuó.

Desde 2025, el fútbol argentino tendrá su universidad.

Formación, inclusión y conocimiento con sello nacional.

Donde la pasión se convierte en aprendizaje.



consultas@universidadafa.com

🌐 https://t.co/NhKF72LaRl#UNAFA #FútbolArgentino #AFA pic.twitter.com/oCleNZ0mCW — UNAFAuniversidad (@UNAFAarg) October 28, 2025

UNAFA ya tiene su propia cuenta de X, la cual cuenta con un único posteo en el que lleva a la inscripción y dice: “Desde 2025, el fútbol argentino tendrá su universidad. Formación, inclusión y conocimiento con sello nacional . Donde la pasión se convierte en aprendizaje”.

Según el sitio oficial de la universidad, las autoridades de la entidad serán Claudio “Chiqui” Tapia, quien, además de ser presidente de la AFA ejercerá como presidente del Consejo Asesor; Alberto Barbieri, como rector; Gustavo Montanini, como vicerrector de Asuntos Académicos; Manuel Cotado, como vicerrector de Relaciones Institucionales y Comunicación; Aurelia Lupis, como vicerrectora de Ciencia, Tecnología e Innovación; y Alejandro Burgos, como vicerrector de Extensión Universitaria.

La sede principal de UNAFA será en Rodríguez Peña 653, entre Viamonte y Tucumán, aunque contará con trabajos en el predio Lionel Andrés Messi, ubicado en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

“El objetivo es que los jóvenes que dejaron la escuela para jugar puedan retomar sus estudios. Que los trabajadores de los clubes tengan oportunidad de capacitarse, crecer y profesionalizarse. Que la pasión que nos une encuentre un camino de aprendizaje permanente”, indicaron desde la AFA.

Las carreras de UNAFA

Gestión y Economía del Deporte

Diplomatura en Dirección Deportiva (Licencia PRO)

Diplomatura en Finanzas y Estrategias Económicas del Deporte

Diplomatura en Dirección General y Recursos Humanos

Maestría en Dirección de Entidades Deportivas

Administración, Derecho y Gobierno Deportivo

Diplomatura en Derecho y Regulación Deportiva Internacional

Diplomatura en Gobernanza y Buenas Prácticas en Asociaciones Civiles Deportivas

Ciencias del Deporte y Rendimiento

Diplomatura en Alto Rendimiento Deportivo

Medicina y Psicología del Deporte

Diplomatura en Fisioterapia Deportiva Auxiliar

Diplomatura de Auxiliar en Kinesiología

Diplomatura en Nutrición Deportiva

Diplomatura en Coaching Deportivo

Comunicación, Branding y Marketing Deportivo

Diplomatura en Marketing, Branding y Fan Engagement Deportivo

Diplomatura en Gestión y Producción de Eventos Deportivos Globales

Diplomatura en Big Data Aplicada al Deporte

Diplomatura en Indumentaria Deportiva