Boca define su alianza con Hard Rock Café en medio de críticas y acusaciones graves

La Bombonera será testigo este miércoles de una noche que puede ser histórica para Boca. Pero lejos de ser una cita de fútbol, el “partido” será en el plano institucional. Su dirigencia definirá si acepta o no vincularse comercialmente con la empresa estadounidense que explota la marca Hard Rock Café en todo el mundo.

El vínculo contractual que se plantea es “de 10 años contados a partir de la fecha de inicio de operaciones del Restaurante Hard Rock Café Bombonera, con opción a ser prorrogado de forma automática por el mismo periodo”. Esto significa que, en caso de ser aprobado, influirá en la economía de al menos las próximas cuatro gestiones presidenciales.

Por esto, gente que supo formar parte de la dirigencia xeneize entre 2019 y 2023 acusa a la actual conducción de manejar el club como una Sociedad Anónima Deportiva encubierta.

🎥 𝐀𝐬𝐢́ 𝐬𝐞𝐫𝐚́ 𝐞𝐥 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨 𝐇𝐚𝐫𝐝 𝐑𝐨𝐜𝐤 𝐂𝐚𝐟𝐞 𝐞𝐧 𝐋𝐚 𝐁𝐨𝐦𝐛𝐨𝐧𝐞𝐫𝐚 💙💛💙



El Club Atlético Boca Juniors y Hard Rock anunciaron un acuerdo que traerá uno de los íconos de la gastronomía y el entretenimiento mundial al estadio más emblemático de la… pic.twitter.com/Mg8xKDv9zA — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 15, 2025

Martín Mendiguren, que integró la Comisión Directiva durante la presidencia de Jorge Ameal, disparó munición gruesa en diálogo con LA NACION: “Según lo trascendido esto es muy perjudicial para Boca en términos económicos. Boca debe ser noticia por cerrar contratos millonarios para sus arcas, llama mucho la atención estos números y considero que les cierra a muy pocos este negocio. En este sentido, este contrato no debe compararse con el último de la concesión anterior sino con el contrato de su rival máximo. Hoy River recibe US$ 1.800.000 anuales con un 14% de regalías para el club y la inversión la hace el privado quedando como activo para el club. Es decir, ése debería ser el piso en el inicio de la negociación en Boca. Es muy triste que esto se acate sin chistar y se haga lo que dicen los hermanos Juan Román y Cristian Riquelme. Ellos se manejan como dueños del club y, como tales, hacen lo que quieren. Justamente nosotros luchamos para que Boca nunca sea una SAD y este último año y medio, por sus formas y manejos pareciera ser una SAD encubierta“.

Si bien ya de por sí genera mucho ruido la extensión, hay otros dos puntos que provocan sorpresa y decepción en personas que hoy forman parte de la oposición, pero también en varios que en la actualidad son mayoría en la Asamblea de Representantes y tienen nulo espacio.

El primero está relacionado con la construcción del espacio en sí. Si bien la empresa invertirá US$ 2.000.000 en “ambientación, mobiliario y equipamiento”, es el propio club el que debe costear y realizar las obras necesarias para que -cinco meses más tarde de firmado el acuerdo- Hard Rock pueda inaugurar su nueva sede en la Bombonera. Esto significa que Boca debe invertir al menos U$S 500.000 para todo lo relacionado con las reformas edilicias (y sus respectivas conexiones de luz, gas y agua). Según explicó la dirigencia actual esto ya estaba previsto en el plan de remodelación del estadio, que incluye la nueva fachada de ingreso.

Así quedaría la esquina de Brandsen y Del Valle Iberlucea luego de las obras que se realizarían en la Bombonera de aprobarse el contrato con Hard Rock

“Estamos concesionando por 10 años una confitería, que en el último contrato, que se firmó en 2017, pagaba un canon de 2.500 dólares por mes. Ahora, en cambio, Boca va a percibir como canon el 7% de la facturación total, incluido el merchandising, con un mínimo de US$ 100.000 anuales, es un monto normal en cualquier contrato de este estilo en cualquier shopping de nuestro país”, explicó el secretario general del club, Ricardo Rosica, en una charla que se difundió a través de El Canal de Boca en YouTube. Fue la única vía elegida por dirigentes oficialistas para salir a aclarar algunas cuestiones relacionadas con este contrato.

Además, el directivo detalló: “La confitería no estaba en condiciones acordes al prestigio de nuestro club. Por ejemplo, el Museo fue visitado por 500.000 personas y no sabemos cuánta gente subió a consumir a nuestra confitería. Y además se habló de que esto es ‘una estafa’. Si Boca estuviera concesionando su confitería con ‘La Parrilla de Rosica’, uno podría pensar algo raro, pero no: estamos hablando de un gigante mundial como Hard Rock“.

LA NACION también intentó conocer la opinión de Jorge Amor Ameal, pero el actual vicepresidente del club xeneize mantiene su postura de no hablar con los medios desde que en diciembre de 2023 intercambió cargos con Juan Román Riquelme.

El restaurante temático que pretende realizar Hard Rock (que tiene 175 sucursales y 34 hoteles distribuidos en 70 países) en la Bombonera tendrá doble ingreso: uno por la puerta principal de Brandsen 805 y el otro por la esquina de Brandsen y Del Valle Iberlucea, en donde se lucirá una gran guitarra que caracteriza a la empresa estadounidense.

Además, según los renders que compartió el club en sus redes sociales, habrá una escalera que conectará la confitería con la tribuna popular baja de ese costado y una barra en ese sector.

El segundo está enfocado en el rédito que saca la institución de la Ribera de todo esto. Según se lee en el resumen del contrato que el club compartió con los 270 integrantes de la Mesa de Representantes (140 por el oficialismo y 70 por la oposición), “el concesionario pagará al Club un canon variable mensualmente equivalente al 7% de las ventas totales netas de IVA, generada por la explotación de los espacios”, tanto por lo gastronómico como en materia de merchandising, y “garantiza al Club un valor mínimo asegurado de canon anual de US$ 100.000 desde marzo 2026 a marzo 2036. Y desde entonces a marzo 2046, el canon anual mínimo será de US$ 130.000.

Así quedaría la parte interior del Hard Rock Bombonera, según el render que compartió el club xeneize en sus redes sociales (x.com/BocaJrsOficial)

Las voces más optimistas del oficialismo aseguran que Boca recibirá por este acuerdo cerca de $ 350.000.000 anuales. Al tipo de cambio actual, eso significa unos US$ 235.000 cada 12 meses. Al mismo tiempo, Hard Rock le exigiría a Boca “el uso preferencial de un palco corporativo en el Estadio, con capacidad para 15 (quince) personas, ubicado a nivel de campo de juego”.

Este ítem llama mucho la atención entre los socios, ya que el costo de esa ubicación es mayor al canon mínimo anual que ofrece la empresa por la utilización de su confitería principal y la explotación de su marca en su nuevo local Hard Rock Bombonera.

Más claro: con lo que plantea pagar como mínimo por año como canon, Hard Rock podría comprar ese palco corporativo sin que hubiera contrato, ni obra, ni el usufructo del restaurante por 20 años de por medio. Aunque ante el enojo generalizado que se viene dando con este tema en las últimas horas dentro del club, las partes involucradas evalúan quitar el ítem vinculado con esa localidad preferencial antes de someter a votación el contrato, que por razones de “confidencialidad” no sería compartido con los socios.

Así sería la barra exterior del Hard Rock Bombonera que se ubicaría sobre la tribuna de socios de la Bombonera que da al Riachuelo, según el render que compartió el club xeneize en sus redes sociales (x.com/BocaJrsOficial)

Según la minuta que el club compartió con los integrantes de la Asamblea de Representantes de manera privada, y a la que LA NACION tuvo acceso, la propuesta a considerar contempla los siguientes puntos:

La instalación y explotación de un Restaurante Hard Rock Café dentro de la Bombonera.

La instalación y explotación de una tienda de indumentaria y merchandising Hard Rock Café, incluyendo merchandising con co-branding Hard Rock/Boca Juniors.

Dos barras gastronómicas ubicadas dentro del patio de comidas del estadio.

Dos sectores denominados “hospitalities” o áreas de catering VIP, para los días de eventos.

Ante este escenario, LA NACION se comunicó con personas que forman parte de la Asamblea de Representantes. Algunos integrantes del oficialismo se excusaron de emitir opinión antes del miércoles y adujeron “respetar el secreto de confidencialidad” que se plantea en relación a este contrato entre Boca y Hard Rock.

En cambio alguien que forma parte de la conducción actual y pidió preservar su identidad, cuestionó: “Luego de leer el contrato presentamos muchas consultas y respondieron muy poquitas. Es un vínculo que no beneficia en casi nada a Boca y mucho a la empresa, con un contrato leonino durante 20 años en el cual no hay margen para rescindir salvo razones de fuerza mayor (como por ejemplo, un terremoto). Esto es un negocio de unos pocos vivos en detrimento del club”.

Desde la otra vereda política, otra persona que pide no revelar su identidad coincide con esa visión y cuestiona: “Si esto se hubiera planteado durante la presidencia de (Daniel) Angelici, hubiera sido un escándalo. Pero el problema no está en potenciar la marca Boca en el mundo de la mano de un gigante como Hard Rock, sino en el mísero beneficio económico que recibirá el club a cambio”.

Por fuera del arco político, otras voces manifiestan una preocupación creciente con el paso de los días. José Palazzo, socio vitalicio e integrante de la dirigencia durante el lapso 2019-2023, compartió con este diario: “Me siento decepcionado. Esto que están por aprobar va en contra de todos los años de lucha que tuvimos para defender a Boca ante situaciones similares. Ahora ante la crítica y preocupación de muchos socios se habla de un monto de ‘inversión’ de la empresa cuando se trata solo del equipamiento del establecimiento que todo inquilino tiene a su cargo.

Además, Palazzo compara: “Este contrato es parecido y tan perjudicial para la institución como aquel vergonzoso que firmaron en agosto de 2014 durante la primera presidencia de Daniel Angelici, cuando cedieron una buena parte del club para que una empresa externa se beneficie con la explotación de nuestro Museo durante 10 años. Boca pone todo y el concesionario nada. Llegamos en el 2019 para ser mejores y eso no está pasando”.

Vista del Hard Rock Stadium, en Miami, escenario donde Boca jugó contra el Bayern Munich, durante el reciente Mundial de Clubes Rebecca Blackwell - AP

Ante la consulta de LA NACION, voceros de Hard Rock se excusaron de emitir opiniones públicas referidas a este contrato con Boca hasta que no se apruebe (o no) el mismo.

La conformación de la Asamblea de este miércoles es clave porque es el órgano que define las decisiones institucionales más importantes del club. Todas las iniciativas que propone el oficialismo deben ser aprobadas en este ámbito y existen tres tipos de votación posibles: mayoría simple, que se obtiene con un voto más que el rival; unanimidad, cuando todos los asambleístas están de acuerdo; y mayoría especial de tres cuartos, que requiere el apoyo del 75% de los presentes.

La mayoría simple es la más habitual y se utiliza para aprobar cuestiones de gestión cotidiana, como balances, presupuestos o contratos comerciales. Un ejemplo fue el acuerdo con la empresa Adidas, que fue aprobado por 108 votos a 42. Sin embargo, los temas más sensibles o estructurales requieren un nivel de consenso mucho mayor. Para modificar el Estatuto o autorizar la compra de un terreno, se necesita la aprobación de tres cuartos de la Asamblea. Si los 210 asambleístas estuvieran presentes, serían necesarios 158 votos positivos, y como el oficialismo cuenta con 140 lugares, sí o sí debe negociar con otros sectores cuando se trata de proyectos estratégicos, tal como es sucede con el caso Hard Rock. En ese terreno, el consenso se vuelve indispensable.

Contacto en Miami

El puntapié inicial de este tema se produjo en junio de este año, en el medio del Mundial de Clubes, cuando el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, firmó junto a directivos de Hard Rock un acuerdo para el desembarco del famoso restaurante en la Bombonera.

Riquelme exhibe una camiseta con el tradicional sello de Hard Rock Café y el nombre "Boca Juniors", durante la firma del convenio, en junio pasado

Según informó el club azul y oro a través de su página oficial, “la marca llega al estadio con una gran reforma para montar el restaurant con una vista privilegiada al campo de juego del estadio”.

“Para mí es un momento muy importante y lindo. Estoy agradecido de estar en su país. Creemos que es un momento muy importante para nuestro club. Estamos muy agradecidos por la confianza en nosotros, por venir a La Bombonera. Ojalá sea por muchísimos años esta relación”, expresó Riquelme durante la conferencia de prensa oficial, junto a los empresarios de la famosa cadena.

Luego, Eric Martino, presidente de la división Hard Rock Cafe, intercambió regalos con el presidente de Boca. Mientras él recibió una camiseta xeneize con su nombre y el número 10 en la espalda, al ídolo le entregaron una guitarra eléctrica, ícono de la marca, con un diseño que juega con los gajos de una pelota de fútbol.

Palazzo cierra con un pedido: “Los integrantes de la Honorable Asamblea de Boca son representantes de los socios, dueños del club. Su tarea es defender los intereses del socio y del club. Ojalá no se conviertan en la escribanía de la CD de turno, como pasó en gestiones anteriores”.

Las cartas están echadas sobre la mesa y será responsabilidad de los 270 representantes que los socios eligieron en las elecciones de diciembre de 2023 aprobar o no este acuerdo.

Lo que sí aseveran desde todo el arco político azul y oro es que este miércoles habrá un clima caliente en la Bombonera. Y no será por un partido de fútbol, sino por un asunto diferente pero que también puede ser importante para sus finanzas futuras.