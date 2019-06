El nuevo Mundial de Clubes le abre una puerta a la Copa Intercontinental en 2021

Fuente: Archivo

Desde hace unos meses, y en total sigilo, los presidentes de la Conmebol y la UEFA trabajan para concretar un anhelo de ambos: el regreso de la Copa Intercontinental, que se jugó hasta 2004 entre los campeones de la Copa Libertadores de América y la Copa de Campeones de Europa (hoy más conocida como Champions League). El nuevo Mundial de Clubes, que a partir de 2021 se jugará cada cuatro años y tendrá seis representantes de Conmebol y ocho europeos, abre una puerta en el calendario anual para que los campeones de Europa y de Sudamérica puedan enfrentarse en terreno neutral para coronar al campeonísimo del año.

"El presidente Domínguez se anticipó y ya hubo algunas charlas entre informales y formales sobre que si este Mundial de Clubes fuera cada cuatro años nos dejaría lugar para volver a jugar la Copa Intercontinental con Europa", confirmó a LA NACION Gonzalo Belloso, secretario general adjunto de la Conmebol. El ex delantero de Rosario Central y Olimpia de Paraguay no descartó que, incluso, pueda haber una competencia que también incluya a los campeones de la Europa League y la Copa Sudamericana: "Nos abre esa fecha. A lo mejor podría ser algo más amplio de acuerdo con las charlas que tuvieron el presidente Domínguez y Aleksander Ceferin, el presidente de la UEFA: campeones de Champions, Europa League, Libertadores y Sudamericana. Los cuatro. Son charlas y posibiliades abiertas. Lo que demuestra es que la administración de Conmebol piensa en el fútbol. Somos gente de fútbol".

Domínguez y Ceferin tienen una buena relación. Tanto, que el máximo mandatario del fútbol europeo no puso ninguna objeción para que la final de la Copa Libertadores del año pasado se jugara en su territorio: Boca y River disputaron el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid. Al igual que la Conmebol, UEFA no descarta la idea de que el mejor equipo del Viejo Continente vuelva a medirse con el monarca sudamericano: "¿Por qué no?", respondió Ceferin ante la consulta de Globoesporte.com sobre la posibilidad de reeditar la Copa Intercontinental. Tanto Ceferin como Domínguez están en París, donde ayer se celebró el Congreso de la FIFA y donde se inaugurará el Mundial femenino.

La última Copa Intercontinental se disputó en 2004: Porto de Portugal venció a Once Caldas de Colombia por 8-7 en los penales luego de igualar sin goles en tiempo reglamentario. A partir del año siguiente la FIFA decidió reformar ese trofeo y lo reemplazó por el Mundial de Clubes, que desde aquel momento se realiza en sedes rotativas en Asia y Medio Oriente. Hace un año, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, recibió una multimillonaria propuesta de parte de un consorcio asiático para reformar esa competición y hacerla cada cuatro años .

