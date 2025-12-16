Después de la denuncia del Gobierno, Tapia se mostró con Infantino en Qatar

Luego de ser denunciado por el Gobierno, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, difundió imágenes junto a los principales dirigentes del fútbol internacional, en lo que fue leído como una señal de respaldo. Las fotos lo muestran sonriente y abrazado con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y con el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, durante la reunión de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA que se realizó en Doha, Qatar.

“Gracias por el apoyo”, escribió Tapia en sus redes sociales, donde arrobó a ambos dirigentes. En sus historias de Instagram también compartió una imagen de un abrazo con Domínguez.

Las publicaciones se conocieron después de que la exministra de Seguridad Patricia Bullrich denunciara a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, ante el Comité de Ética de la Conmebol por presuntos manejos fraudulentos en la conducción de la entidad.

En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia contra la AFA y contra Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto estimado en 7500 millones de pesos.

El abrazo entre el Chiqui Tapia y Alejandro Domínguez

No es la primera vez que Tapia recibe muestras de apoyo de parte del ente que rige el fútbol mundial. Tampoco lo es de la representante del fútbol latinoamericano. Dos semanas atrás, Tapia fue confirmado por la Confederación Sudamericana de Fútbol como uno de los representantes del continente en el Consejo de la FIFA.

Aunque no es una muestra explícita de la gestión de Tapia, sí llamó la atención a poco tiempo del espaldazo de los jugadores de Estudiantes a sus compañeros de Rosario Central luego de que el club santafesino recibiera el sorpresivo título de campeón del año. La decisión de que Tapia sea representante en la FIFA tuvo la aprobación unánime de los diez países miembro.

La confirmación ocurrió en el Congreso de la Conmebol y fue una muestra más de la alianza entre Domínguez y Tapia, aun en el contexto de caos institucional que atravesaba el fútbol argentino. Un día después, Infantino le dio su apoyo al presidente del fútbol argentino en una carta donde lo felicitó por la elección como miembro del Consejo.

Tapia junto a Infantino, de la FIFA, y Domínguez, de Conmebol

En el escrito, también firmado por el secretario general Mattias Grafström, elogió la conducción del sanjuanino. Además, la nota incluye unas líneas elogiosas para con la conducción del sanjuanino: “Será un placer para la FIFA y la comunidad internacional seguir contando con su experiencia y compromiso. Estamos plenamente convencidos de que sus aportes serán de gran valor para enriquecer los debates y trabajar juntos en el desarrollo de este deporte maravilloso que nos une”.

La foto de este martes es una nueva muestra del apoyo de dos poderosos dirigentes del fútbol tanto mundial como regional, que refuerzan la posición de Tapia en medio de su enfrentamiento con el Gobierno argentino.

