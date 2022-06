El padre de Gallardo salió a bancarlo en redes tras la derrota de River ante Vélez: “Yo elijo creer”

La derrota de River Plate ante Vélez Sarsfield por 1-0, en el encuentro de ida de la Copa Libertadores, dejó al plantel Millonario y principalmente a su técnico, Marcelo Gallardo, con preocupación por la vuelta al Estadio Monumental el próximo miércoles 6 de julio. Es que el equipo de Núñez deberá no solo revertir el resultado de la serie, sino también mejorar en varios aspectos tácticos y estratégicos si quiere pasar a la siguiente fase de la competición.

Sin que puedan asistir sus hinchas al Estadio José Amalfitani, los de River alentaron a su equipo a la distancia y utilizaron, en su mayoría, las redes sociales como catalizador de lo que dejó el partido y también al plantel profesional. Uno de los tantos fanáticos que dio una muestra de fe para lo que viene fue Máximo Eliseo Gallardo, el padre del Muñeco, quien subió una storie a su perfil de Instagram.

En la imagen se lo ve vestido con ropa de River, con un jogging y una remera roja, acompañado de una campera gris y un paisaje imponente de fondo. “Yo elijo creer porque le tengo mucha fe al equipo. Creo en ellos porque más que nunca hay con qué”, deslizó en un texto acompañado de dos corazones blancos y uno rojo.

El posteo del papá de Marcelo Gallardo de cara al partido de vuelta contra Vélez por Copa Libertadores

Máximo es un fiel seguidor de la carrera que hizo su hijo tanto como jugador profesional como de director técnico. Con una relación muy cercana y de mucho aprecio, el Muñeco le regaló, a lo largo de su trayectoria, varias camisetas, pantalones y otro tipo de indumentaria para que coleccione en un museo. “Tengo muchas guardadas de Marcelo y todas tienen un valor sentimental especial. Por ejemplo, las que más me gustan son las que le regaló a su madre para los 45 años y la que me dio a mí cuando cumplí los 50. Son de River”, relató en una entrevista que le realizó Olé hace unos años.

Además, dentro de los obsequios de gran valor sentimental, Máximo añadió: “Tengo una de River que me regaló cuando le ganamos la final de la Libertadores 2018 a Boca. La tengo bien guardada. Esa sí que no la puedo regalar. Me tienen que matar para sacarme la de Madrid”.

Por lo pronto, River deberá mejorar su performance si es que quiere continuar en la Copa Libertadores. En primer lugar, tendrá su compromiso por la sexta fecha de la Liga Profesional contra Huracán, como visitante, y después focalizará toda su atención en el partido ante el Fortín, como local, donde deberá remontar la ventaja mínima de Vélez. De superar esta etapa, el Millonario aguardará su rival de cuartos de final de la llave que disputan Talleres de Córdoba y Colón de Santa Fe; en el encuentro de ida, disputado en el Mario Alberto Kempes, a los dos equipos igualaron 1-1.