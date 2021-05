El Papa Francisco destacó una actitud de Pep Guardiola en la final de la Champions League

Tras recibir duras críticas por parte de la prensa inglesa luego del resultado en la final de la Champions League, el director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, fue elogiado por el Papa Francisco.

El City perdió contra el Chelsea y se consagró subcampeón del torneo de clubes más importante de Europa, pero un gesto del entrenador catalán llamó la atención de todos, particularmente del Sumo Pontífice.

El español Pep Guardiola agradece el premio para el subcampeón de la Champions League PIERRE-PHILIPPE MARCOU - POOL

“ Me han contado que uno de estos días, no sé dónde, hubo un ganador y uno que quedó segundo, que no lo logró. Y el que quedó segundo besó la medalla. Normalmente, cuando uno queda segundo, hace puchero, está triste, y no digo que tire la medalla, pero tiene ganas de hacerlo. Y este besó la medalla”, manifestó el Papa al recibir a la Federación Italiana de Básquet.

Francisco, quien se reconoce a él mismo como un gran fanático del fútbol, sobre todo de San Lorenzo de Almagro, se refirió a la imagen de Guardiola besando la medalla del segundo puesto en Portugal, algo que no todos los técnicos o jugadores suelen hacer, dado que relacionan tal premio como un “consuelo”.

No way Pep Fraudiola kissed the second place medal 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/TOTnzDfidb — Tak (@UTDTak) May 29, 2021

El Papa eligió el gesto de Guardiola para compartir un aprendizaje. “ Esto nos enseña que incluso en la derrota puede haber una victoria. Tomar con madurez las derrotas, porque esto te hace crecer, te hace entender que en la vida no todo es dulce, no siempre todo es ganar”, continuó.

“A veces se experimenta la derrota. Y cuando un deportista, una deportista, sabe superar la derrota así, con dignidad, con humanidad, con un gran corazón, esto es un verdadero galardón, una verdadera victoria humana”, finalizó el Sumo Pontífice, según apuntó la periodista Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano de la Cadena española COPE.

LA NACION