El particular análisis de Marcelo Bielsa tras el triunfo histórico de Leeds: “Merecimos ganar, pero lo justo hubiese sido que gane el City”

Marcelo Bielsa se dio el gran gusto: por primera vez en cinco partidos le ganó un encuentro a un entrenador al que admira y respeta: Pep Guardiola. Los une, además, una estrecha relación. El conjunto del rosarino triunfó por 2-1 como visitante ante el puntero Manchester City, jugando con un hombre menos desde los 43 minutos del primer tiempo, en un compromiso por la 31° fecha de la Premier League inglesa. Un sábado frenético que unión al “alumno” con el “maestro”.

“Hay dos palabras que es difícil que funcionen en común. Merecimos ganar, pero lo justo hubiese sido que gane el City. Ellos dominaron el juego y crearon las mejores chances”, analizó Bielsa con una carcajada. “Es muy difícil, pero esto es lo que pienso”, siguió.

La frase parece contradictoria, pero el DT puso en la balanza los merecimientos de ambos equipos: mientras que Leeds se desgastó al jugar 45 minutos con 10 jugadores y es inferior a su rival a nivel futbolístico, Manchester City redobló esfuerzos y generó nada menos que 29 remates al arco, contra apenas 2 de su oponente. El análisis en caliente del encuentro le dibujó una gran sonrisa que no pudo contener, mientras a su lado lo miraba su traductor.

Los goles del Leeds, que sufrió la expulsión del escocés Liam Cooper, fueron marcados por Stuart Dallas, mientras que el de Manchester City lo hizo el español Ferran Torres. Así, el equipo de Bielsa es el cuarto equipo en la historia de la Premier League que, llegando desde el Championship, le gana como visitante a uno que es líder del campeonato.

Las estadísticas finales del partidos mostraron números elocuentes, en sintonía con las palabras de Bielsa. Como se mencionó: Manchester City remató 29 veces, siete de los cuales fueron al arco defendido por Illan Meslier. Del otro lado, asombró la efectividad de Leeds: dos disparos, los dos al arco de Ederson. Y en las dos ocasiones el arquero brasileño tuvo que ir a buscar la pelota al fondo de la red. En cuanto a la posesión, los de Guardiola tuvieron el 71% contra el 29% de los visitantes. También se vio una gran diferencia en los pases: 615 de los Ciudadanos, contra 252 de Leeds.

Asimismo, Bielsa valoró el trajo grupal de sus jugadores frente a un club que se encamina a conquistar el torneo con holgura. “Hicimos un esfuerzo muy grande. Fue un partido en el que si nosotros no hubiéramos tenido un alto grado de agresividad, nos hubiera costado abreviar la diferencia entre la capacidad creativa de ellos y la nuestra”, dijo.

Con el 1-0, poco pudo disfrutar Leeds de la ventaja inicial. A los 43 minutos del primer tiempo el árbitro Andre Marriner expulsó al capitán Liam Cooper por una dura entrada contra el brasileño Gabriel Jesus. Al quedarse con 10, Bielsa sacó a Patrick Bamford y colocó en el campo de juego al neerlandés Pascal Struijk. “Creo que el arbitraje inglés es muy bueno”, se limitó a decir el entrenador.

Pese a la derrota, la cuarta de la temporada, el City acabará la jornada con una ventaja apreciable al frente de la clasificación, ya que aventaja en 14 puntos al Manchester United, antes de visitar el domingo al Tottenham (6º). Por su parte, Leeds, con 45 unidades, tiene prácticamente asegurada la permanencia en la máxima categoría.

Guardiola y la ausencia de Sergio Agüero

El delantero argentino no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes. ¿Por qué se ausentó? “Tiene un gran problema. Los últimos tres o cuatro días no pudo entrenarse”, explicó el técnico catalán, sin profundizar en los detalles. Hasta el momento no hubo un comunicado oficial y no se sabe si se resintió de algún lesión o atraviesa un problema familiar. Lo concreto es que Agüero se quedó afuera de la nómina del City frente a Leeds.

