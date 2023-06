David Beckham llevó a su hija de 11 años al recital de Harry Styles y se cantó todo: “Espectacular”

escuchar

“Sonrisas por todos lados”. David Beckham comparte en sus redes sociales, con sus casi 80 millones de seguidores, momentos históricos de su pasión por el fútbol, sus poses junto a celebridades internacionales y las capturas de sus reuniones con amigos. Pero, lo que principalmente caracteriza el perfil del británico son las instantáneas junto a su familia. El exjugador del Manchester United publica de manera constante los ratos que comparte con Victoria Beckham y sus cuatro hijos; como en las últimas horas, cuando se lo vio junto a la pequeña Harper en un recital de un famoso cantante, como un fan más.

David y Victoria Beckham se casaron hace más de dos décadas y, juntos, formaron una familia con sus cuatro hijos: Brooklyn, de 23 años; Romeo, de 20; Cruz, de 17; y Harper, de 11. Quien fue el número 23 del Real Madrid suele publicar postales familiares a las que les suma divertidas anécdotas.

El emotivo y divertido momento que compartió David Beckham con su hija en el recital de Styles

El miércoles, Beckham asistió al recital de Harry Styles junto a su hija Harper, en Londres (Reino Unido), en el marco de su gira Love On Tour, y entonaron todas las canciones del exintegrante de One Direction. Así, el exfutbolista publicó un video en el que apareció con la pequeña, vestida con un sombrero y una chalina de plumas color rosa, mientras saltaba y cantaba al ritmo de “What makes you beautiful”.

David Beckham asistió junto a Harper al recital de Harry Styles en Londres Instagram: davidbeckham

Pero, no fue la única. Y es que el deportista, también lookeado para la ocasión con una gorra del mismo color, demostró conocer la letra de los temas que sonaron en el recital del cantante británico. “Una noche espectacular”, escribió en la publicación.

Un “agotador” trastorno

David Beckham anunció en las últimas semanas que próximamente Netflix lanzará un documental sobre su vida. La producción, que aún no posee fecha de estreno, contará con archivos de imágenes inéditas, historias jamás contadas y entrevistas exclusivas de personas que fueron pieza clave en su llegada a la cima. En tanto, el exfutbolista inglés detalló un poco más sobre el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) que posee y que reveló en 2006.

ARCHIVO-. Netflix estrenará un documental sobre la vida de Beckham

“Cuando todos están en la cama, yo voy, limpio las velas, enciendo las luces en la configuración correcta, me aseguro de que todo esté ordenado”, señaló el exjugador del Paris Saint-Germain a The Guardian. Y agregó: “Corto la cera de la vela, limpio el vidrio... ese es mi odio favorito, el humo alrededor del interior de una vela. Lo sé, es raro”.

El deportista apuntó que una de las cosas que más lo hacen molestar es entrar en la cocina todas las mañanas para prepararse el desayuno y encontrarse con las tazas y los platos sucios. En tanto, destacó que sus rutinas de limpieza son “agotadoras”, pero que se siente “obligado” a hacerlo. Según consignó el diario Daily Mail, David Beckham vive junto a su familia en una lujosa mansión con ocho baños, siete dormitorios, un gimnasio y un spa. El documental, por el momento, no cuenta con una fecha específica de estreno.

