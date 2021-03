El pedido de Oscar Ruggeri a la sociedad: “Tenemos que calmarnos

El exfutbolista Oscar Ruggeri se descargó este miércoles en ESPN F90 y habló sobre su vida personal y la situación social de la Argentina. “Estamos todos peleados, es un quilombo. Tenemos que calmarnos los argentinos, para ver si podemos encaminar (al país) entre todos”, indicó el “Cabezón”.

Además, el exentrenador le pidió a la dirigencia política que haga su trabajo para que los inversores no se vayan del país: “Si sos un empresario exitoso y te estás por ir, yo te tengo que llamar: vení, ¿por qué te vas? Porque tengo mucho impuesto, no me reditúa el capital que tengo con esto. De acá, no te vas. Poneme 20 tipos más a trabajar, y yo te saco impuestos, ¿qué te jode?”, consideró.

En otro sentido, Ruggeri renegó de que la gente no se alegre por los logros ajenos: “Yo jugué 20 años a la pelota, 11 años en la Selección; (jugué) tres Mundiales, cinco Copas América, ¿te parece que no puedo tener una buena camioneta? Yo, aplaudiría”.

Luego, el exjugador pidió que salgamos del “odio”: “Son tipos preparados nuestros políticos, estudiaron todos, ¿por qué te odio, vos me odias a mí, el otro odia al otro? ¿Cómo mierda salimos adelante? Eso, me da lástima”. Por otra parte, Ruggeri expresó su indignación por los femicidios: “No me gusta, matan a las pibas como si nada, no entiendo eso. ¿Cómo se debe frenar, pibas de 20 años, 21 años, 30? No se puede, yo tengo hija. Me duele en el alma cuando veo a las mamás hablando que desgraciadamente perdieron a un pibe”, agregó.

Finalmente, el exdeportista pidió que no emigren más compatriotas de nuestro suelo: “Quiero vivir acá, Pollo. A veces, me agarran en enojos, y a veces, es como que me están diciendo: para afuera, me van corriendo. No me quiero ir porque yo soy argentino, usé la camiseta y la representé a morir. (...) No se puede ir la gente, Hay que parar, ¿por qué te vas? No te vayas loco, poneme más gente a trabajar que te voy a ayudar. Después más adelante, cuando estés bien tenés que ponerte al día. Me voy a Uruguay: no, pará, no nos vayamos, pero vamos todos juntos, no nos odiemos. Si un tipo gana guita, y la gana bien, no lo odiemos al tipo, aplaudámoslo, y diga: che como hiciste”, concluyó.

