El picante mensaje de Alejandro Garnacho a un futbolista de Brasil: “Se busca rival”

El futbolista hispano-argentino Alejandro Garnacho le dejó este martes un picante mensaje al capitán de la selección Brasil sub-20, Andrey Santos, quien luego de coronarse campeón del Sudamericano, publicó un mensaje irónico en su cuenta de Instagram. Con una foto suya, en la que se lo ve con la palma de su mano en posición horizontal arriba de sus cejas, escribió: “Se busca rival en Sudamérica”. Claro, el último domingo, el Scratch venció a Uruguay en la final, y se quedó con el torneo regional de la categoría.

Provocador, con su habitual estilo, Garnacho no se quedó callado y respondió el comentario de Santos con un picante recado en las redes sociales. En respuesta a la publicación que citó la frase del jugador brasileño, y que llevaba el epígrafe “¿Usted no aprende, verdad?”, el delantero del Manchester United respondió el posteo con el emoji de risas. Por supuesto, la contestación del joven futbolista cosechó miles de “Me gusta”.

Garnacho, futbolista de la selección argentina sub-20, no fue cedido por su club para disputar el Sudamericano. En el torneo amistoso de la Alcudia, la joya de los Diablos Rojos se había lucido con buenos rendimientos. No obstante, no tuvo la oportunidad de, en esta ocasión, defender los colores celeste y blanco, por lo cual, no se pudo enfrentar a su rival de categoría, Santos. Con 18 años, Garnacho es uno de los marcados como el relevo de la selección absoluta en su país.

Nacido en Madrid, Alejandro, de madre argentina, optó por jugar con la Albiceleste. De hecho, en marzo de 2022, fue convocado por Lionel Scaloni para disputar partidos amistosos contra Venezuela y Ecuador. Aunque no jugó ni un minuto, la idea del DT era que se fogueara con Lionel Messi y compañía.

El juvenil Alejandro Garnacho junto a Lionel Messi durante un entrenamiento en la AFA Instagram Alejandro Garnacho

Incluso, tras la lesión del delantero Nicolás González, en las redes sociales se especuló con el ingreso de Garnacho en su lugar. El propio jugador manifestó sus ganas de participar del Mundial Qatar 2022 a través de diferentes interacciones en redes sociales. No quedó exento de polémica, ya que le dio “Me gusta” a un tuit que aseguraba: “No convocaron a Garnacho porque es español”

De crecimiento imparable en los últimos meses, Garnacho siguió marcando la diferencia en su club con goles y buenas participaciones. Sin ir más lejos, el último fin de semana, anotó el tanto de la victoria del United frente a Leeds United. Todavía no es titular en su equipo. Al igual que Nicolás Paz, los hermanos Carboni, Tiago Geralnik y Luka Romero, el juvenil es una de las esperanzas en el futuro de La Scaloneta.

El frustrante Sudamericano Sub-20 de la selección argentina

El equipo dirigido por Javier Mascherano quedó eliminado en la primera fase del torneo y no jugará el Mundial de la categoría. En el Sudamericano, perdió tres partidos y ganó sólo uno. Por ese motivo, el DT deslizó que renunciaría a su cargo, algo que finalmente no ocurrió, tras volver al país y ser ratificado por el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. Algunos de los jugadores más destacados que participaron del Sudamericano fueron el mencionado Nicolás Paz y Facundo Buonanotte, quien sólo pudo jugar unos minutos porque se lesionó.

