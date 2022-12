Diego Latorre iba a ver un partido de la Premier League cuando Yanina lo interrumpió con una insólita ocurrencia

escuchar

El exfutbolista Diego Latorre compartió esta semana en su cuenta de Instagram un video donde advertía que iba a mirar el partido de la Premier League que protagonizaron Arsenal y West Ham, y que terminó con victoria para los gunners por 3 a 1. Sin embargo, de manera inesperada, intervinieron en el lugar su esposa Yanina y su hija Lola para relajar y distender el momento.

La madre, con un mate en la mano, se puso a bailar, al tiempo que la joven seguía sus pasos. Tras filmarlas, entre risas, Diego dijo: “Pedí por favor ver el partido tranquilo, y no se puede. No se puede. Así, no. Es mi momento”. Una vez finalizado el encuentro, en la siguiente historia, Latorre, confeso hincha del Arsenal, señaló: “Hay que volver a ver el segundo tiempo. Una exhibición de fútbol”, en relación al desempeño del equipo de sus amores.

Diego Latorre se puso a ver un partido pero fue interrumpido por Yanina: "Así, no"

Al día siguiente, Gambeta subió una foto de la pareja en el avión rumbo al aeropuerto internacional de Miami, donde la familia pasará las fiestas de fin de año. Hasta hace pocos días, Diego estuvo en Doha, Qatar, en ocasión del Mundial 2022, que conquistó la selección argentina tras derrotar a Francia en la final. En la zona de playoffs, los hijos del exfutbolista, Dieguito y Lola, se sumaron al comentarista deportivo para presenciar los partidos de La Scaloneta en vivo.

Al respecto, indicó que padeció por sus chicos, ya que fueron sujetos de comentarios impropios por parte de los usuarios de redes sociales. Así se lo contó el propio Diego a Yanina en el programa LAM (América TV). “Cuando empata Países Bajos (en el encuentro de cuartos de final del Mundial), empezaron a llegarme mensajes de todo tipo, diciendo: ‘Que se vuelvan a su casa esos mufas’. (Recibí) insultos de todos lados y me angustié. A mí no me hace nada, pero a mis hijos sí les puede afectar”, diferenció.

Diego Latorre festejó su cumpleaños en familia. Crédito: Instagram Instagram

En ese momento, el exfutbolista de Boca Juniors y Fiorentina aseguró que lo ocurrido fue lamentable, aunque por suerte, la historia tuvo un final feliz por los buenos resultados del combinado nacional en el torneo. “Después, fueron pasando las etapas, Argentina salió campeón. La cara de felicidad de Lola, de Dieguito... Lola lloró”, contó el exdelantero, emocionado.

Acto seguido, la periodista Pía Shaw le preguntó al analista deportivo si tuvieron “repercusión” los dichos de su esposa respecto de que, en su casa, ella se encarga de depilarlo. “No te enojes, remala con humor” le dijo Yanina, en broma, a su marido, quien en ese momento estaba en Doha. Relajado, Gambetita contestó, seguro de sí mismo: “No pasa nada. La gente se toma al pie de la letra todo lo que uno dice. No entienden la ironía. Cuando el humor hay que explicarlo, no tiene sentido”.

Sobre por qué no iban a depilarse con una profesional, Diego contestó que “hay que cuidar un poquito el bolsillo”. Por último, Diego contó que tuvo la oportunidad de conocer al novio de su hija Lola, con quien cenó en Qatar. “Soy muy buen suegro. Para que no hayan esos momentos de frialdad hasta que rompes el hielo, yo le dije el primer día: ‘todo lo que quiera y ame mi hija, es bienvenido’. Para mí, ya está”, cerró.

LA NACION