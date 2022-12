Flavio Azzaro le redobló la apuesta al Kun Agüero por sus críticas: “Vos no sos el buenito”

escuchar

El periodista Flavio Azzaro cruzó esta semana al streamer Kun Agüero por un video que el exfutbolista retuiteó horas después de la consagración de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022. En el editado, que data de Rusia 2018, el cronista manifestaba su deseo de que Lionel Messi no jugara más con la camiseta albiceleste.

“¡Sí, que Messi se vaya de la selección! Nunca le hizo ganar partidos importantes. Para mí, no tiene que jugar mas después del Mundial”, dijo Azzaro durante la competencia donde el equipo de Jorge Sampaoli se despidió en los octavos de final con una olvidable actuación, justamente, ante Francia.

En la filmación, el entonces panelista de TyC Sports vociferaba: “Este pibe (por Messi) no tiene nada que ver con Argentina”. Además, remarcaba que “es europeo” y hasta pedía “que juegue en Cataluña”. Días después del contundente retuit de Agüero, Azzaro hizo un descargo en su canal de YouTube, donde le respondió al streamer y exdelantero del combinado nacional.

Flavio Azzaro aparece en el video que retuiteó el Kun Agüero Captura Twitter

En su descargo, Azzaro admitió ser “calentón, verborrágico” y “picante”. “Me extralimito, así que me banco todas las put..., por las cosas que diga y diré”, añadió. En ese sentido, aclaró que entiende a quienes lo insultaron luego de la obtención título del mundo porque, subrayó, su mensaje fue “muy duro” durante el Mundial Rusia 2018, contra los jugadores y contra Messi. “Nosotros vivimos el fútbol de esa manera”, reforzó en el video que ya tiene casi 300 mil reproducciones.

Flavio Azzaro cruzó al Kun Agüero por sus críticas: “Vos no sos el buenito”

Sin embargo, el comentarista deportivo explicó que su molestia radica en que Agüero ya “no opina como exjugador”, si no lo hace como parte del staff de ESPN. “Ya no es el pibito que hacía streaming. (...) No es una cuestión personal. Pero no es bol... Retuitea ese video, uno de los únicos que no tiene a sus compañeritos de mesa”, indicó en relación a los periodista de la señal de Disney.

Según Azzaro, “Sebastián Vignolo, Oscar Ruggeri, Sebastián Domínguez y Marcelo Sottile, se rieron y querían que pierda Argentina” en la Copa América 2021. En esa línea, reiteró que, ahora, Agüero “pertenece” al sistema de medios, y aseguró que fue quirúrgico en la búsqueda del video porque conoce “las reglas del juego”, con respecto a no insultar a sus compañeros de programa.

Acto seguido, Azzaro pidió que el Kun publique un archivo donde aparezcan “todos” los periodistas que alguna vez criticaron a la selección y a Messi porque si no se trataría de una “indignación selectiva”. “Antes, eras un streamer que opinaba, que jugaba, que bolu... con la gente; ahora, pertenecés a ese esquema de negocios”.

Sobre las críticas pasadas al grupo de futbolistas que ahora llegaron a la cúspide del fútbol mundial, el periodista dijo que el público “no se olvida” de quiénes las hicieron: “Si yo hiciese un video, a mí me pondría entre los periodistas que criticaron a Messi, si hasta capaz fui el más vehemente. Pero vos no sos el buenito”, concluye el youtuber en su efusiva reacción al retuit de Agüero.

