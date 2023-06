El proyecto de Uruguay: la clasificación a los cuartos de final del Mundial Sub 20 y la estrecha relación con la llegada de Marcelo Bielsa a la mayor

escuchar

Uruguay se clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub 20, tras derrotar a Gambia por 1 a 0. El equipo dirigido por Marcelo Broli sacó adelante un partido extremadamente parejo, con ocasiones concretas para ambos equipos, que se definió con un golazo de Anderson Duarte a los 20 minutos del complemento. De esta manera, se metió entre los ocho mejores de la Copa del Mundo juvenil, instancia en la que se enfrentará a la sorprendente Estados Unidos, la única selección invicta (y con pleno de victorias) que se mantiene en carrera por el título.

La clasificación de la Celeste tiene varios segmentos a destacar. En primer lugar, a pesar de la expulsión de Luciano Rodríguez ante el conjunto africano (por un codazo a Sainey Sanyang al término de la primera etapa), la histórica ‘garra charrúa’ no es la mayor virtud de esta nueva generación. Inclusive, pareciera que lo que siempre caracterizó a Uruguay, de a poco comienza a disiparse. Más allá de que, evidentemente, la pasión juegue su papel a la hora de afrontar los partidos, lo que incluye que aumente la intensidad, el tipo de jugadores que comandan esta nueva selección uruguaya lejos está de asemejarse a aquellos históricos futbolistas aguerridos.

El fútbol cambió y Uruguay estaba en deuda. Todas las selecciones nacionales de aquel país siempre mantuvieron una tradición defensiva y conservadora. Equipos pragmáticos y fuertes en la marca. Pero sin sorpresas. Habituados a jugar con un 4-4-2 clásico, con centrales aguerridos, un doble 5 más abocado a la marca que al juego, y volantes con recorrido y entrega por los costados. Pero la falta de títulos y de buenos resultados obligó a una reestructuración casi absoluta, que comenzó con una decisión cuanto menos llamativa: la contratación de Marcelo Bielsa para comandar el nuevo proyecto de la selección mayor.

Con esto, la revolución táctica es inminente. En los papeles, el ‘Loco’ es la antítesis absoluta del histórico fútbol uruguayo. Un DT detallista. Amante de la táctica y del buen fútbol. Conocido en todo el mundo por sus ideas futbolísticas, que pregonan las transiciones rápidas, la presión alta y la polifuncionalidad de los intérpretes en cada uno de sus equipos. Y fanático de la gambeta, lo que, según sus propias palabras, “es la verdadera estrella del fútbol”. Su llegada generó dudas. No por sus capacidades. Sino justamente por la evidente diferencia en las ideas entre ambas partes. Pero lo dicho, Uruguay necesitaba un lavado de cara urgente para volver a competir de igual a igual en la élite y, fundamentalmente, para aprovechar al máximo las cualidades de las nuevas generaciones.

Marcelo Bielsa en su presentación oficial como nuevo DT de la selección mayor de Uruguay. PABLO PORCIUNCULA - AFP

El propio Bielsa, al momento de su presentación oficial, habló sobre el estilo de juego que implementará en la mayor: “Imponer un estilo o forma de jugar es una combinación de las intenciones del entrenador. Se necesita un tiempo de desarrollo para que la conjugación de ese trabajo se cristalice. Los entrenadores no pueden actuar diferenciándose de lo que piensan y sienten. Voy a actuar de acuerdo a lo que pienso y siento”, afirmó, para luego mostrarse seguro de que podrá trasladar sus ideas sin inconvenientes: “El procedimiento para lograrlo presenta dificultades. Si yo dijera que la obtención del estilo se va a construir en dos días, estaría mintiendo. La forma en la que siento el fútbol y los jugadores con los que voy a contar, me permiten creer que no va a ser una tarea tan dificultosa”, cerró.

Esos jugadores a los que Bielsa se refiere, casualmente no son los más experimentados, sino los más jóvenes. Por este motivo, uno de los pedidos que le hizo a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) fue poder dirigir a la Sub 23 en el Preolímpico que se disputará en Venezuela el año que viene, que otorgará dos cupos para los Juegos Olímpicos París 2024. Su decisión no es un tema menor. Más bien todo lo contrario. Entiende que hay jugadores jóvenes que están capacitados para llevar a cabo su idea futbolística. Y que, justamente, están llamados a renovar la selección uruguaya en los años venideros.

Y ahí aparece la Sub 20. Una selección que, casi por decantación, se metió entre las candidatas a ganar la Copa del Mundo juvenil que se está disputando en la Argentina desde el pasado 20 de mayo y hasta el próximo 11 de junio. Con jugadores de buen pie, entre los que se destacan Fabricio Díaz y un enganche típico, de esos que ya no existen: Franco González, el 10. Un futbolista que juega y hace jugar a una selección que se ilusiona. Lleva el potrero en la sangre. Y cuando hace falta, como pasó en los últimos minutos ante Gambia, se compromete con la marca.

Franco González lleva el potrero en la sangre; la gambeta es su mejor arma, pero también colabora en defensa. Gustavo Garello - AP

Otro de los que ilusiona a Uruguay es Sebastián Boselli, un defensor central que no solo es fuerte físicamente, sino que también se caracteriza por la capacidad de leer cada jugada y anticiparse a los delanteros rivales para cortar los ataques. Es tiempista. Y sale jugando con seguridad en cada oportunidad que se le presenta. Características que le dan confianza a una defensa que también está integrada por el lateral derecho Mateo Ponte, el segundo central Facundo González y el lateral izquierdo Alan Matturro, todos de gran actuación en el Mundial.

Pero a pesar de la calidad individual de cada uno de ellos, la entrega no se negocia. Es natural. Los uruguayos lo llevan en el ADN. Corren, meten y luchan. Incluso el propio Matturro dialogó con los medios al término del duelo de octavos de final ante el conjunto africano y bromeó con el despliegue del equipo: “Deben haber explotado nuestros GPS de todo lo que corrimos en el partido”, comentó, esbozando una sonrisa. “Lo hicimos bien defensivamente. Cerramos los espacios y en el complemento pasamos a jugar con línea de cinco, ya que tenemos varios esquemas de juego entrenados y eso es clave”, dijo más tarde el futbolista de Genoa de Italia.

Alan Matturro, lateral izquierdo de Uruguay, tiene fortaleza física y buena proyección, dos características que le permiten ser uno de los mejores en su puesto en lo que va del Mundial Sub 20.

Punto clave, como bien dice Matturro. La polifuncionalidad de los intérpretes para adoptar diferentes esquemas. Justamente, algo de lo que busca Bielsa en su proyecto con la mayor. Uruguay mutó. Sus propios jugadores mutaron. Era necesario para volver a competir. Pero no se olvidó de sus raíces. A la histórica ‘garra charrúa’ ahora se le sumó la gambeta, el desparpajo y jugadores de buen pie que comandan una generación dispuesta a marcar época. El tiempo dirá si eso alcanza para volver a triunfar.

