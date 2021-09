El robo de la medalla olímpica a Sofía Maccari: la indignación de la Leona por quienes “la juzgan” y la detención de un menor

“Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, el celular y lo más doloroso: la MEDALLA OLÍMPICA”, escribió ayer en su cuenta de Instagram Sofía Maccari, jugadora de hockey e integrante de Las Leonas, que atravesó las primeras horas de este jueves plena de angustia. Incluso, lloró durante las entrevistas con algunos medios al contar su mala experiencia, al tiempo que se inició una campaña en las redes para intentar recuperar ese metal tan preciado para ella, conseguido por el subcampeonato del equipo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Por lo menos, Maccari tuvo una buena noticia: en las últimas horas fue detenido un sospechoso de haber participado en el violento asalto. Así lo informaron a LA NACION fuentes judiciales. El sospechoso detenido es menor de edad, solo identificado como R.N. B., será indagado en las próximas horas por el fiscal Gustavo Ancurio, del fuero penal juvenil del Departamento Judicial de Zárate-Campana.

“Seguramente la persona que la tiene [por la medalla de plata conseguida en los Juegos Olímpicos de Tokio] ahora -estoy, desde que me robaron, pensando ‘¿quién la tendrá?’- no sabe el valor que tiene esto para un deportista amateur. Quizás la mira pensando que es un pedazo de algo, y para nosotros es el reflejo de un montón de esfuerzo y entrenamientos, y del apoyo de amigos y familia. Tiene mucho sentimiento. Muchos me decían: ‘Por suerte, tenés otra’, pero cada una es diferente. La verdad, siento un dolor enorme”, había dicho a LA NACION la leona después del robo.

Maccari contó que había ido a Escobar con su auto, y narró cómo fue la secuencia: “Estaba estacionada, viendo si estaba en la dirección correcta, y de golpe, me abrieron el auto dos hombres: uno de cada lado, armados”.

Los ladrones la obligaron a bajarse del auto y, ante esa orden, la persona que acompañaba a Sofía intentó resistirse y permanecer en el vehículo, mientras que la subcampeona olímpica trataba de calmar a los asaltantes. “La empujé para que salgamos, bajamos y se fueron con el auto, los teléfonos y el bolso donde tenía la medalla”. Ahora la policía bonaerense intenta identificar al otro delincuente que participó del robo.

La deportista llevaba la plateada consigo porque pensaba ir a ver a una amiga suya para mostrársela y compartir con ella la alegría del logro alcanzado. Fue cuestionada por esta decisión por algunos medios y en redes sociales, a lo que ella contestó: “Para los que ‘juzgan’, les cuento que la medalla la tenía conmigo para llevársela a una amiga que me ayudo mucho en todo el proceso olímpico. No solo es un logro propio, sino de mucha gente que nos acompaña en el camino. Y lo más lindo es compartirlo”. En ese mismo tuit, exhibió una leyenda que decía: “Lo único que pido es la medalla olímpica. Todo el resto no me importa. Por favor”.

Carlos Retegui, el entrenador que promovió su regreso a las Leonas y le dio varios minutos durante la campaña en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, habló con LA NACION y expresó su indignación por el hecho: “Pienso que es una pobre gente, la verdad, tener que andar haciendo eso… espero que cuando vean la medalla, que para ellos no tiene ningún valor, puedan devolverla y entender al prójimo, todavía soy optimista en todo”. Antes, el Chapa había tuiteado: “El bien se hace pero no se dice. Y algunas medallas se cuelgan en el alma, no en el cuello”.

