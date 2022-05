El rugby tiene quien le escriba

La historia del rugby argentino tiene por primera vez su versión en libro fuera del país. En el Reino Unido y en Irlanda se acaba de editar Pumas. A history of Argentine rugby, escrita por el periodista Rex Gowar, nacido en la Argentina pero de fuertes raíces inglesas. La obra, ilustrada en la portada con fotos de Hugo Porta, Agustín Pichot, Juan Hernández y Pablo Matera, aborda a través de sus 245 páginas mucho más que los hitos del seleccionado nacional: explica la cultura de este juego, la influencia británica en sus comienzos y el arraigo en los clubes.

“El primer paso de este proceso fue en 2007, tras el Mundial, cuando un colega inglés me dijo que tenía que escribir un libro sobre lo que había ocurrido. Pero en aquel momento no vi la oportunidad. Se concretó a fines de 2019, en la cena de los periodistas de rugby ingleses, cuando un amigo colega, Robert Kitson, columnista estelar de The Guardian, me presentó al editor de Polaris, la editorial. Allí charlamos y nos pusimos a trabajar”, me cuenta Gowar vía telefónica desde su casa, en West Dulwich, sur de Londres.

Gowar, de padres ingleses, nació en la Argentina. En 1979 se incorporó como periodista al diario Buenos Aires Herald, y en 1985, a la agencia de noticias Reuters. Cubrió cuatro mundiales de rugby y diez consecutivos de fútbol. En marzo de 2020 viajó a la Argentina, y al llegar se decretó la cuarentena, por lo que pudo regresar a Londres recién tres meses después. En ese tiempo, encerrado en su casa de Buenos Aires, produjo y escribió gran parte del libro, que incluye decenas de testimonios de los más importantes referentes del rugby argentino.

El triunfo sobre All Blacks en noviembre de 2020 fue el más valioso de la historia del seleccionado, que en campeonatos alcanzó su punto más alto con el tercer puesto en el Mundial Francia 2007. DAVID GRAY / AFP

“Me interesó también contar la cultura del rugby argentino, con el que tengo relación desde niño. Mi padre fue capitán de Biei en 1941 y me recuerdo en sus hombros yendo a ver partidos al CASI. El libro contiene un glosario de costumbres y datos de cómo es el rugby aquí. Por ejemplo, la palabra ‘rugbier’ no existe en inglés, pero en la Argentina la usan todos”, completa Gowar, cuyo libro fue lanzado por Polaris, una editorial escocesa que tiene sede en Edimburgo.

Un ex integrante de los Pumas, Ricardo “Tacho” de Vedia, sumó en estos días otro libro, que aunque no trata de rugby específicamente, respira ese juego en cada una de las 180 páginas. “Mi perro Tony me habla”, se titula este libro de cuentos que sucede al primero que escribió, La sangre es toda mía, también editado por Metrópolis. De Vedia es un excelente narrador y escritor, don al que acompaña con la actuación. “Tacho transforma lo que imagina para transformar la imaginación de su público lector”, escribe en la contratapa su hijo Tomás, también ex jugador de los Pumas y del SIC.

La biblioteca del rugby, afortunadamente, se ensanchó en los últimos cinco años. Los libros son un refugio en tiempos de bombardeos desde todas las pantallas. Otros dos se sumaron y fueron presentados en la reciente Feria del Libro. Jorge Piñeiro, ex jugador y entrenador en varios clubes, escribió No hablemos de rugby (IDL), un libro de apenas 71 páginas, ilustrativo y entretenido, en el que aborda las herramientas para formar un equipo en cualquier ámbito, no sólo el deportivo. En tanto, Carola Ochoa reunió años de trabajo e investigación en Los desaparecidos del rugby (GES), donde recopila la historia de cada uno de los 163 jugadores asesinados y desaparecidos antes y, mayoritariamente, durante la dictadura militar. La contratapa fue escrita por Eliseo “Chapa” Branca, uno de los que también le dan voz al libro de Rex Gowar.