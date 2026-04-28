Por dónde pasan Boca vs. Cruzeiro y qué canal lo transmite en vivo

Boca Juniors visita este martes desde las 21.30 (hora argentina) a Cruzeiro de Brasil en el estadio Governador Magalhães Pinto, popularmente conocido como Mineirão de Belo Horizonte, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026

El partido se transmite en vivo por Telefé y Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

El otro juego de la zona entre Barcelona y Universidad Católica de Chile tendrá lugar este miércoles en Ecuador.

La previa del partido

Cruzeiro, dirigido por Artur Jorge, necesita ganar para dejar atrás la derrota que sufrió en la jornada anterior, también de local, ante Universidad Católica 2 a 1. En su debut, el conjunto que lleva tres victorias en fila en el Brasileirão, le ganó a Barcelona de Ecuador como visitante 1 a 0 y tiene tres puntos, la misma cantidad que los chilenos. El plantel cuenta con los argentinos Lucas Villalba y Lucas Romero, este último capitán y emblema del equipo y muy probablemente titular para recibir al elenco argentino.

El xeneize, por su parte, lidera la tabla de posiciones del Grupo D con seis unidades gracias a sus victorias ante Universidad Católica por 2 a 1 en Chile y sobre Barcelona de Ecuador por 3 a 0 en la Bombonera. El elenco comandado por Claudio Úbeda, que el jueves pasado goleó a Defensa y Justicia por 4 a 0, llegó a los 14 encuentros sin derrotas y se clasificó a octavos de final del Torneo Apertura 2026. El de este martes es un encuentro bisagra porque puede encaminar su pasaje a los playoffs del certamen continental que anhela conquistar por séptima vez.

El Boca de Claudio Úbeda lleva 14 encuentros seguidos sin derrotas; tiene un gran desafío en Brasil Gonzalo Colini - LA NACION

La formación de Boca es la que se viene repitiendo casi de memoria en los últimos partidos, con Leandro Brey por el lesionado Agustín Marchesín en el arco. Los 10 jugadores de campo se repiten en relación a los últimos juegos trascedentes que afrontó el equipo, como el Superclásico ante River con triunfo 1 a 0, con Leandro Paredes en el mediocampo y la dupla ofensiva de Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Posibles formaciones

Cruzeiro: Matheus Cunha; Kaua Moraes, Fabricio Bruno, Jonathan, Kaiki; Lucas Romero, Gerson; Christian, Matheus Pereira, Arroyo; Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Matheus Cunha; Kaua Moraes, Fabricio Bruno, Jonathan, Kaiki; Lucas Romero, Gerson; Christian, Matheus Pereira, Arroyo; Kaio Jorge. DT: Artur Jorge. Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.50 contra 3.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.0.

El historial entre ambos clubes tiene un antecedente muy reciente, por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. En la ida, Boca se impuso 1 a 0 con gol de Edinson Cavani y en la vuelta, perdió 2 a 1 el recordado encuentro en el que Luis Advíncula fue expulsado a los 10 segundos. Su equipo forzó la definición por penales y fue eliminado por esa vía 5 a 4.

En total, el xeneize y Cruzeiro se enfrentaron en 18 oportunidades entre certámenes internacionales y amistosos con siete triunfos por lado y cuatro empates. La paridad es tal que incluso se refleja en los goles: 19 cada uno.