Antonella Rocuzzo saludó a su amiga Sofía Balbi por su cumpleaños

10 de noviembre de 2020 • 13:41

Antonela Roccuzzo y Sofía Balbi construyeron una linda relación de amistad durante los años en que sus maridos Lionel Messi y Luis Suárez, respectivamente, jugaron juntos en el FC Barcelona. Y si bien los uruguayos se mudaron a la capital española, donde el Pistolero se desempeña en el Atlético de Madrid, y ya no están tan cerca de los argentinos, su relación perdura y así se lo demuestran a menudo en las redes sociales.

En el cumpleaños número 31 de la montevideana, la rosarina le dedicó un divertido saludo en las redes sociales, donde publicó un video de ambas adentro de un auto haciendo un baile coordinado con el tema "Esa carita", de María Isabel y Juan Magán, y se las ve tentadas de la risa.

Roccuzzo posteó también una serie de fotos que retratan varios momentos compartidos entre amigas y con sus esposos Messi y Suárez. "Felicidades, bolu", escribió Antonela para Sofía, a quien apoda con ese término tan característico de los argentinos y uruguayos. "Te quiero y te extraño infinito", añadió en la story fue compartida por Balbi.

Es que a fines de septiembre la familia Suárez le dijo adiós a los Messi, después de seis exitosos años de carrera del goleador en el Barcelona y la despedida costó. En ese entonces, la esposa de Leo le dedicó un emotivo mensaje a la mujer del delantero uruguayo. "Bolu, amiga, hermana... Gracias por tantos años compartidos, por tantas risas, tantos mates y charlas interminables, fueron familia para nosotros... No tengo palabras para decirte lo mucho, muchísimo que te voy a extrañar, a vos y a tu hermosa familia", escribió.

Anto Roccuzzo y Sofi Balbi son grandes amigas. Crédito: Instagram Crédito: Instagram

La respuesta de Balbi llegó de inmediato: "¡Y cuando creí que ya no tenía más lágrimas me encuentro esto! ¡No saben lo que los vamos a extrañar! Gracias por tanto tanto de lo que dijiste y por todo lo que nos queda por vivir. ¡Esto no lo rompe nada ni nadie! Los quiero, los adoro".

El romántico saludo de Luis Suárez

Luis Suárez saludó a su esposa más temprano, cuando publicó una serie de fotos juntos y en familia. "Muy feliz cumpleaños a la reina de la casa. Te deseamos lo mejor en tu día de corazón, mamá", escribió el delantero. Para el festejo, hubo decoraciones de la mujer maravilla, con una torta que llevaba el número 31, por los años de vida de la uruguaya.

Además, el futbolista aprovechó el mensaje para elogiar a su esposa como madre: "Te merecés todo lo mejor por la gran mamá y mujer que sos. Te amamos muchísimo y nunca dejes de ser feliz que es nuestra felicidad". Anto Roccuzzo también dejó su comentario en la foto: "Feliz cumple. Te quiero Sofi".

Suárez y Balbi están en pareja hace 18 años, durante los cuales tuvieron a sus hijos Delfina, Benjamín y Lautaro, y, por las palabras que se dedican en las redes, parecen estar igual de enamorados que cuando se conocieron.