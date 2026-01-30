Antonela Roccuzzo marcó tendencia con la celeste y blanca y enloqueció a sus seguidores

Antonela Roccuzzo volvió a confirmar su lugar como una de las figuras argentinas más influyentes en el universo de la moda y las tendencias. Con cada aparición logra captar miradas y generar conversación, algo que también se replica en su cuenta de Instagram, donde reúne a casi 40 millones de seguidores atentos a cada detalle de su vida cotidiana. En esta oportunidad, un reciente posteo no pasó desapercibido: un look con un guiño al Mundial de Fútbol 2026 que rápidamente encendió las redes y despertó múltiples reacciones.

Anto Roccuzzo se mostró con la camiseta de la Selección y fue furor en redes (Captura: Instagram @antonelaroccuzzo)

“Un look que no necesita presentación”, se lee en la publicación de la esposa de Lionel Messi, acompañando las palabras con una serie de fotos en las que posó con la celeste y blanca, a tan solo unos meses de que se lleve a cabo la Copa del Mundo, un detalle que muchos interpretaron como un guiño anticipado.

La influencer apostó por la celeste y blanca de cara al Mundial (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

En una de las postales más comentadas, se la ve en una cancha de fútbol, agachada sobre el césped mientras se ata los cordones, con el arco de fondo como parte de la escena. En la foto, lleva puesta la camiseta de la Selección argentina, combinada con un pantalón oscuro y zapatillas celestes, en una imagen fresca y descontracturada que refuerza el espíritu futbolero del look y suma un guiño directo al clima mundialista.

La camiseta de la Selección, protagonista de su último posteo (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Las reacciones de los usuarios

Como era de esperarse, las postales no pasaron desapercibidas y causaron furor entre sus seguidores, que rápidamente inundaron la publicación con todo tipo de reacciones y comentarios en los que celebraron su look y destacaron su estilo.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer (Captura: Instagram @antonelaroccuzzo)

“La real primera dama”, “La más hermosa”, “La reina del fútbol”, “¡Los colores que mejor te sientan Anto! Genia” y “Un look perfecto para nuestra reina absoluta” fueron solo algunas de las reacciones más destacadas que aparecieron en la sección de comentarios, espacio en donde se celebró su estilo.