Ni alcohol ni tabaco: Antonela Roccuzzo reveló el secreto en sus hábitos para estar siempre fuerte y saludable

No hay ninguna duda de que durante los últimos años la popularidad de Antonela Roccuzzo creció a pasos agigantados. Si bien es la esposa de Lionel Messi y la primera dama del fútbol, desde que se instaló con su familia en Miami, comenzó a hacerse camino con nombre propio. Es embajadora de diversas marcas de ropa, joyas y cosméticos, cara de una renombrada casa de deportes y recientemente lanzó su línea de termos de agua. Entre viajes, partidos de fútbol y sesiones de fotos, esta semana, justo en la previa de su cumpleaños número 38, se animó a hablar de su intimidad y reveló cuál es su secreto para mantenerse siempre saludable y en forma.

Anto Roccuzzo sorprendió al revelar su secreto mejor guardado para mantenerse sana y en forma (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Si bien mantiene un bajo perfil, hay varias cosas que se conocen de Antonela Roccuzzo. Le encanta la moda y, a la hora de vestirse, suele optar por un top, pantalón de jean de tiro alto y cartera de diseñador o un mini vestido al cuerpo. Asimismo, el rosa es uno de sus colores favoritos, disfruta de ir a conciertos y la actividad física es una de sus prioridades. Con frecuencia comparte en su cuenta de Instagram, red social en la que acumula casi 40 millones de seguidores, sus sesiones de entrenamiento en el gimnasio, algunos de los ejercicios que realiza y, por supuesto, los cancheros looks deportivos que usa.

Antonela Roccuzzo contó que ni ella ni Lionel Messi fuman ni beben alcohol y que en su casa suelen priorizar la comida orgánica Instagram @leomessi

Los resultados de sus horas en el gimnasio están a la vista, pero estos no son solo producto del entrenamiento, sino también de otros hábitos saludables. Recientemente, en diálogo con la revista Elle, la rosarina contó su secreto para mantenerse sana y en forma. “Mi esposo siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer sano. No tomamos alcohol ni fumamos. Intentamos que todo sea orgánico. Todo se complementa: el ejercicio, la nutrición y la salud mental. Es una forma de vida", remarcó.

Con respecto a la actividad física, reveló que intenta ejercitarse todos los días. Desde hace dos años, asiste al Laboratorio de glúteos, un gimnasio de Miami solo para mujeres a cargo del entrenador Bret Contretas. Además de utilizar las máquinas, dos veces por semana toma clases de FitJump, un entrenamiento con mini trampolines en el que, a partir de los saltos, se trabaja brazos, piernas, glúteos y abdomen. “Es una forma de desconectar. Me hace olvidarme de todo y empezar el día de una buena manera”, comentó.

Así es el gimnasio en el que entrena Antonela Roccuzzo

Asimismo, reflexionó sobre la importancia que adquirió el levantamiento de pesas en sus rutinas. “Empecé a interesarme hace unos años. Antes me daba miedo levantar pesas porque pensaba que me haría ‘grande’, pero eso nunca pasó. Todos deberían levantar pesas al menos una hora al día, porque es muy importante para el futuro. Siempre les digo a mis padres: ‘Por favor, hagan un poco de pesas, aunque sea dos veces por semana’“, comentó.

Antonela Roccuzzo en el gimnasio junto a su íntima amiga y compañera de entrenamiento, Elena Galera (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Por último, la rosarina se refirió al balance entre el bienestar y la salud mental. Explicó que si bien desde niña fue una persona muy atlética, recién hace unos pocos años construyó un plan de fuerza, nutrición, dieta y recuperación que marcó la diferencia. “Para mí, es como mi terapia. Me siento fuerte y es muy importante hacerlo como meditación. Dejo el teléfono en mi bolso. Pongo mi Apple Watch en ‘no molestar’ y esta es mi hora. Entreno, vuelvo a casa y después tengo el resto del día con los niños y todo lo demás”, sentenció.