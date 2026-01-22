Cuero, piel y elegancia: el impactante look de Anto Roccuzzo en pleno invierno neoyorquino

Antonela Roccuzzo volvió a demostrar por qué es una de las argentinas con mayor peso en el mundo de la moda y las tendencias. Cada una de sus apariciones genera impacto, y desde su cuenta de Instagram —seguida por casi 40 millones de personas— marca estilo con naturalidad mientras comparte fragmentos de su día a día. En las últimas horas, sorprendió al mostrar un plan diferente: un viaje a Broadway para disfrutar de una noche especial que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. Como era de esperarse, el look que eligió para la ocasión se llevó todas las miradas y volvió a confirmar su lugar como referente de estilo.

Anto Roccuzzo compartió todos los detalles de la función de Harry Potter en Broadway (Captura: Instagram @antonelaroccuzzo)

A través de sus redes sociales, la esposa de Lionel Messi compartió parte de esa experiencia con sus seguidores mediante una publicación que dejó en evidencia su entusiasmo por la velada. “Broadway, pero con un toque mágico”, escribió junto a las imágenes, en las que mostró distintos momentos de la noche y reveló cada detalle del plan, con especial atención en el look elegido, fiel al estilo neoyorquino.

Anto Roccuzzo causó furor con su look para una noche en Broadway (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

El look que seleccionó la influencer para enfrentar las bajas temperaturas se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la noche. Con un outfit pensado especialmente para el invierno neoyorquino, logró una combinación equilibrada entre elegancia y funcionalidad: prendas abrigadas, paleta de tonos sobrios, priorizando la comodidad sin resignar estilo.

Cuero, piel y tonos sobrios marcaron el estilismo de Anto Roccuzzo (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Para la ocasión, Anto apostó por un look sofisticado y bien invernal: eligió un tapado de cuero en tono chocolate que llevó sobre una polera negra, logrando una combinación clásica y elegante. El abrigo de piel en color negro se convirtió en el gran protagonista del conjunto, aportando una fuerte presencia, mientras que los guantes a tono completaron el estilismo con un toque chic y funcional, ideal para las bajas temperaturas.