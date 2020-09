Antonela Roccuzzo y Sofía Balbi Crédito: Instagram

El emotivo final del ciclo de Luis Suárez en Barcelona, luego de seis exitosos años en el equipo culé, tiene implicancias que van más allá del campo de juego. El goleador uruguayo y Lionel Messi entablaron una amistad muy profunda en este período, hasta el punto de que las esposas de ambos futbolistas, Sofía Balbi y Antonela Roccuzzo, respectivamente, se hicieron íntimas, tan compinches como sus maridos. Ahora, con la mudanza de Suárez a Atlético de Madrid, las familias deberán separarse.

Por ello, luego de que esta mañana el Pistolero se despidiera formalmente del club, Antonela publicó en Instagram un dulce mensaje de despedida para Sofía Balbi, en que le expresó su cariño a ella a toda su familia y le deseó lo mejor para lo que viene.

En Instagram, la rosarina compartió cuatro fotos con Balbi, en una de las cuales están con sus respectivas parejas. Y el texto con el que acompañó las imágenes fue el siguiente: "Bolu, amiga, hermana... Gracias por tantos años compartidos, por tantas risas, tantos mates y charlas interminables, fueron familia para nosotros... No tengo palabras para decirte lo MUCHO, MUCHÍSIMO que te voy a extrañar, a vos y a tu HERMOSA familia. ¡Gracias por tanto!!! Y que la vida nos siga regalando momentos juntos ¡y seguro nos reencontramos pronto! TE QUIERO, LOS QUIERO. Todos los éxitos del mundo en esta nueva etapa".

El mensaje fue rápidamente contestado por Balbi, que, conmovida, escribió: "¡Y cuando creí que ya no tenía más lágrimas me encuentro esto! ¡No saben lo que los vamos a extrañar!!! Gracias por tanto tanto de lo que dijiste y por todo lo que nos queda por vivir. ¡Esto no lo rompe nada ni nadie! Los quiero, los adoro".

También se hizo notar el mensaje de Carla Pereyra, la esposa de Diego "Cholo" Simeone, quien será el técnico de Suárez en Atlético de Madrid, que comentó: "¡Aquí te la cuidaremos, Madrid siempre estuvo cerca! Felicitaciones por esa amistad tan linda que tienen! Eso no se rompe nunca! SE FORTALECE!".

Antonela y Sofía se volvieron tan inseparables como Messi y Suárez. En 2017 llegaron a ser socias cuando inauguraron una boutique Sarkany en la Ciudad Condal. La rosarina y la uruguaya congeniaron desde un primer momento y su unión fortificó aún más la dupla futbolística Messi-Suárez, la más prolífica de la historia del Barcelona y una de las más brillantes de toda la historia del deporte rey.