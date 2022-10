El fuerte cruce entre dos periodistas de ESPN identificados con Racing y Boca: “Le erraste”

escuchar

Los periodistas de F12 (ESPN), Leo Paradizo y Augusto Cesar, tuvieron este miércoles un intenso cruce futbolero en torno a la definición del campeonato, que tiene a Racing Club y Boca Juniors como protagonistas en su recta final. El columnista que trabaja en Todo Noticias se identifica con La Academia, mientras que su compañero cubre la actualidad del equipo xeneize en la señal deportiva.

El tema de debate fue la postergación del encuentro que el jueves disputan Gimnasia (LP) y Boca Juniors en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en La Plata, luego de que la organización accediera al pedido del club de la Ribera de postergar un día más el compromiso tras las reiteradas quejas del entrenador rival, Pipo Gorosito, por tener pocos días de descanso entre una y otra fecha (en efecto, iban a ser dos días).

Escéptico del altruismo xeneize, Paradizo consideró que la decisión no fue sólo para benfició del Lobo, si no también, para permitirle al propio equipo de Hugo Ibarra tener un día más de descanso, en un año de calendario por demás apretado a causa del Mundial a disputarse, excepcionalmente, en el mes de noviembre.

Según contó Martín Costa, también identificado con Boca, el futbolista Jorge Nicolás Figal podría ser de la partida, a pesar de una lesión que lo aqueja en la rodilla. Curioso, Paradizo le preguntó: “Si el partido era hoy, ¿era la misma situación?”, en relación a su posibilidad de jugar. Tajante, el columnista respondió con un dato de la realidad: “El partido es mañana”.

Restan jugarse 81 minutos del duelo entre Gimnasia y Boca, por la fecha 23 de la Liga Profesional Fotobaires

Al sentirse reivindicado, Leo dijo: “¿Se dan cuenta que hay razones por las cuales Boca pidió el cambio de día?”. Y se preguntó: “¿Cómo va a ser generoso con el rival en al definición del campeonato?”. Allí, Augusto Cesar ironizó: “El fútbol argentino se conmovió por este gesto de Boca, salvo algunos insensibles. Hasta el presidente de Gimnasia lo reconoció”. Luego, el racinguista acotó en el mismo registro sarcástico: “Qué bondadoso, Boca”.

Más adelante en el programa, Augusto Cesar contó que el volante Cristian Medina no jugaría por “un tema físico”, sobre el que no profundizó. Aún dolido, Leo Paradizo le retrucó a su colega con un nuevo comentario irónico: “¿Quieren pasar el partido al viernes para que llegue Medina?”.

Cristian Medina, uno de los mejores jugadores de Boca en el semestre, no estaría en condiciones de jugar frente a Gimnasia (LP) Aníbal Greco - La Nación

En ese momento, intervino el conductor Mariano Closs para explicar qué le sucedía a su compañero de mesa: “Él sigue pensando que no hubo generosidad con Gimnasia”, a lo que Cesar agregó: “Pero es lógico, con su pensamiento habitual contra Boca. Así que no me llama la atención”.

Lejos de quedarse callado, Paradizo le restregó a Cesar que, semanas atrás, había informado que, desde las entrañas del Predio de Ezeiza, consideraban que el rival a vencer era Atlético Tucumán, y no Racing. “¿No vas a decir nada, ahora? Podrías ofrecer disculpas, porque la verdad, que le erraste en el pronóstico. No estuvo muy atinado que digamos”.

A su turno, el periodista de Radio Continental replicó: “Yo no dije nada. Yo conté lo que manifiestan. Primero, no hago pronósticos. No soy astrólogo, ni pitoniso, ni nada de eso. Yo dije que desde acá creían que era mejor que Racing le ganara a Atlético Tucumán, y está claro que era mejor por el fixture que tenían. Después, Atlético perdió de local”.

Por último, Leonardo le pidió a Augusto que reafirmara su presunta opinión. “No la acomode. Usted dio su opinión. Dijo que el rival de Boca era Atlético Tucumán y no Racing”, reiteró Paradizo, a lo que Cesar replicó, áspero: “No trates de cambiar lo que dije”.

