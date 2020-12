Antonio Conte se cruzó con Fabio Capello tras la eliminación del Inter en la UEFA Europa League Crédito: Twitter

El entrenador de Inter, Antonio Conte, tuvo un tenso cruce televisivo con el exentrenador Fabio Capello, tras la inesperada eliminación de su equipo a manos del Shakhtar Donetsk (empataron 0 a 0 y el Neroazzurro debía ganar para clasificar) en la fase de grupos de la Champions League.

Con este resultado, el equipo milanés tampoco jugará la UEFA Europa League, ya que quedó en el último lugar de su zona (el tercero de cada grupo es el que saca boleto a la segunda copa en importancia del viejo continente).

"Mi sensación es que el Inter ha jugado para ganar, pero no con la rabia necesaria para un partido en el que había que ganar a la fuerza", le dijo Capello a su ex colega en una entrevista para el canal Sky Sports. Sin muchos ánimos de contestar, Conte retrucó: "No tengo nada que responderle".

En otro fragmento del tenso intercambio, el devenido comentarista deportivo le consultó a Conte si no tenía un Plan B para revertir las situaciones adversas ya que, consideró, a su equipo lo tienen "muy estudiado".

La respuesta de Conte tampoco fue muy entusiasta: "Sí, teníamos Plan B, pero no lo quiero decir en público porque sino lo estudiarían también". Recio como eran sus equipos, Capello sentenció, sobre el supuesto Plan B de Conte: "No lo he visto"

Con este resultado, Inter está "obligado" a ganar el Scudetto que no logra desde la temporada 2009/2010, máxime teniendo en cuenta que escolta al puntero (y rival) A.C. Milan en la tabla de posiciones de la Serie A.