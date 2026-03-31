El video “mufa” que condenó a Italia: eliminado por Bosnia y sin Mundial

La selección italiana falló nuevamente en la Clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol y quedó eliminada en la final del repechaje europeo ante Bosnia y Herzegovina. Minutos después de caer en la tanda de penales, se viralizó un video, filmado la semana pasada, en el que se pudo observar a varios futbolistas de la Azzurri mientras festejaban la caída de Gales ante el combinado balcánico, un evidente gesto de ninguneo para el equipo aún liderado por el veterano Edin Džeko.

El video en cuestión fue revelado en la cadena de televisión italiana RAI y se pudo observar a un grupo de jugadores mientras miraban en un celular lo que fue la victoria de Bosnia sobre Gales en la fase anterior del repechaje. Inmediatamente luego de lo que fue la conversión de Kerim Alajbegović para poner el 4-2 definitivo, hubo una celebración efusiva que sorprendió en redes.

Italia cayó ante Bosnia y Herzegovina por penales y se perderá un mundial por tercera vez consecutiva Armin Durgut - AP

Específicamente, quienes aparecieron en el clip viral fueron Guglielmo Vicario, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito y Alex Meret. Casualmente, el delantero de FC Internazionale fue el encargado de ejecutar el primer penal de Italia ante Bosnia y lo erró, lo que provocó que Italia esté en inferioridad en el resultado desde el arranque.

Ante el escándalo generado días atrás con la viralización del video, Dimarco decidió hablar en conferencia de prensa sobre este tema y se disculpó. “Yo siempre he tenido un profundo respeto por cualquier club y selección nacional. Fue un simple gesto instintivo entre amigos ante los penales. ¿Cómo podríamos ser [arrogantes] si no hemos ido al Mundial en los últimos 12 años?”, comenzó por expresar el defensor de FC Internazionale.

Dimarco se encargó de dar la cara luego de la polémica por el video viral X (@Azzurri)

Para finalizar, Federico Dimarco evidenció su malestar por la publicación del video: “Nos sorprendió bastante que nos filmaran en un contexto donde había familiares presentes e incluso niños. Creo que es una falta de respeto”.