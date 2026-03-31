Italia en el repechaje, en vivo: el minuto a minuto del partido ante Bosnia camino al Mundial 2026

En marcha uno de las finales del repechaje europeo en el que Italia visita a Bosnia y Herzegovina. Dirige el árbitro francés Clement Turpin. En caso de igualdad, la final irá al alargue y si el empate persiste habrá penales. El ganador estará en la próxima Copa del Mundo.

Además, en simultaneo se disputan las otras tres finales: