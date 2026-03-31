Italia en el repechaje, en vivo: el minuto a minuto del partido ante Bosnia camino al Mundial 2026
El ganador de este choque se clasificará a la Copa del Mundo y estará en el grupo B con Canadá, Qatar y Suiza
Avisó el local
Bosnia llegó con muchos futbolistas y tras un centro al corazón del área chica, una serie de rebotes salvó a Italia. Pelota al cóner.
¡Se juega!
En marcha uno de las finales del repechaje europeo en el que Italia visita a Bosnia y Herzegovina. Dirige el árbitro francés Clement Turpin. En caso de igualdad, la final irá al alargue y si el empate persiste habrá penales. El ganador estará en la próxima Copa del Mundo.
Además, en simultaneo se disputan las otras tres finales:
- Chequia vs. Dinamarca. Disney+
- Kosovo vs. Turquía. Disney+
- Suecia vs. Polonia. ESPN 2
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento, Bosnia e Italia ya están en el campo de juego del Bilino Polje de la ciudad de Zenica, que tiene 3 grados de temperatura y probabilidad de lluvias. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre las dos selecciones y el sorteo entre los capitanes.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Bilino Polje, tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
Las otra finales
El Mundial aguarda por cuatro equipos europeos y además de este cruce entre Bosnia y Herzegovina frente a Italia se disputan en simultáneo tres partidos más. En el repechaje B Suecia jugará como local ante Polonia. El que pase de este duelo compartirá el grupo F de la copa del mundo con Países Bajos, Japón y Túnez. Por el repechaje C, Turquía visitará a Kosovo. El ganador irá al Grupo D con Paraguay, Estados Unidos y Australia. En el último de los repechajes, el D, Dinamarca viajó a Praga para visitar a República Checa. Quien gane el cruce estará presente en el grupo A del Mundial 2026 con México, Sudáfrica y Corea del Sur.
Italia y una prolongada ausencia
La Azzurra se coronó campeón del Mundo en Alemania 2006, pero a partir de allí, nada volvió a ser igual. En Sudáfrica 2010 estuvo presente, formó parte del grupo F, pero sólo sumó dos puntos y quedó afuera en la zona que compartió con Paraguay, Eslovaquia y Nueva Zelanda. Luego llegó Brasil 2014. Italia también dijo presente, pero quedó afuera del grupo D en el que estuvo con Costa Rica, Uruguay e Inglaterra. A partir de allí, llegaron las ausencias. De Rusia 2018 quedó eliminada al perder en el repechaje contra Suecia (0-1 en la ida, 0-0 en la vuelta). En Qatar 2022 no estuvo presente tras ser sacado por Macedonia del Norte (cayó 1 a 0) de la semifinal del repechaje. Este martes buscará regresar a la Copa del Mundo tras 12 años.
El infierno de Zenica
Italia recibirá a Bosnia y Herzegovina se medirán en el estadio Bilino Polje, casa del NK Celik Zenica, que a inicios de la semana estuvo cubierto de una capa blanca y para este martes se esperan lluvias y una temperatura de 3 grados. Bosnia eligió este escenario incluso sin poder usar toda su capacidad. Por incidentes que ocurrieron allí en un duelo reciente ante Rumania, la FIFA redujo el aforo del Bilino Polje en un 20%, que podrá tener apenas 11.000 espectadores de los 15.600 asientos disponibles.
Things are slowly heating up in Zenica. Members from famous Bosnian rock band “Dubioza Kolektiv” are leading the charge! #BIHITA 🇧🇦🇮🇹 🎥: https://t.co/cMWTYyKXaF pic.twitter.com/16Uz227JWy— Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 31, 2026
Formaciones confirmadas: Retegui titular
Los locales jugarán de la siguiente manera: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic y Kolasinac; Bajraktarevic, Gigovic, Sunjic y Memic; Dzeko y Demirovic.
Los de Genaro Gattuso irán con: Donnarumma; Mancini, Bastoni y Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali y Dimarco; Kean y Retegui.
Cómo ver online Bosnia y Herzegovina vs. Italia
El partido será transmitido por ESPN y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Bosnia y Herzegovina vs. Italia
Comenzamos con el minuto a minuto de uno de los duelos correspondiente a la final del repechaje A de Europa. La Azzurra, que viene de derrotar a Irlanda del Norte por 2 a 0 en una de las semifinales, visita a los balcánicos, que vienen de eliminar a Gales como visitantes tras la tanda de los penales. El encuentro se jugará en el estadio Bilino Polje, de la ciudad de Zenica, y comenzará a las 15.45 de la Argentina con el arbitraje del francés Clément Turpin.
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