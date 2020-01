Emiliano Sordi tras coronarse en el Madison Square Garden. Crédito: Twitter.

4 de enero de 2020 • 19:40

Luego de la polémica que se instaló por las declaraciones de Emiliano Sordi tras consagrarse campeón de la liga PFL de artes marciales mixtas ( MMA) y ganar 1 millón de dólares, el cordobés volvió a opinar sobre el tema y lejos de querer bajar las pulsaciones aseguró que originalmente pensaba en poner un emprendimiento en la Argentina pero que se arrepintió debido al cambio de Gobierno.

Hace dos días, Sordi tuvo un fuerte cruce con el periodista de intratables Diego Brancatelli debido a que le reprochaba que en Estados Unidos de todas maneras pagaría un alto porcentaje de impuestos. El luchador, entonces, dijo: "No lo tengo claro porque tengo un contador que me maneja las cosas, pero no es igual que acá. El grueso es un 30 por ciento, después me devuelven lo que invierto acá (en Estados Unidos). Si a eso le sumo el 50 por ciento que me sacarían en Argentina, un país en el que no se ve un avance en nada, ¿estoy arriesgando la vida por un 20 por ciento?".

El fisco estadounidense me termina sacando menos del 10 por ciento, por eso este es un país que funciona a diferencia del nuestro. No es justo que el Estado se quede con la mitad de mi esfuerzo Emiliano Sordi

En una entrevista que otorgó este sábado a De Mañana, un programa de Radio Mitre de Córdoba, Sordi se explayó un poco más sobre el tema: "En materia de impuestos, el fisco estadounidense me va a sacar el 20 por ciento, pero después me va a devolver todo lo que yo gasté e invertí para lograr esa ganancia. En definitiva, me terminan sacando menos del 10 por ciento, por eso este es un país que funciona a diferencia del nuestro. No es justo que el Estado se quede con la mitad de mi esfuerzo".

El cordobés también aseguró que pensaba poner un emprendimiento antes de haber ganado el millón de dólares, aunque ahora que tiene el capital disponible desistió de llevarlo a cabo. "Antes del cambio de gobierno estuve por poner un feedlot (espacio único destinado al engorde intensivo del ganado), pero con la llegada de una nueva administración, decidí ir para atrás. Lo voy a poner acá me parece", confesó.

Para cerrar, Sordi habló sobre la situación de los peleadores en la Argentina y definió que hace varios años la práctica de este deporte en nuestro país es inviable. "Hay deportistas muy buenos pero la economía no ayuda. Necesitamos eventos y para hacerlos se necesita plata. En Argentina nunca sabemos si vamos a recuperar el dinero invertido", explicó.