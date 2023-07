En medio de insultos y abucheos, Néstor Grindetti fue elegido como presidente de Independiente por tres años

escuchar

En una tensa Asamblea Extraordinaria, en medio de insultos y abucheos a la dirigencia, Néstor Grindetti fue elegido como presidente del Club Atlético Independiente (CAI) por los próximos tres años. Con esta designación, será el reemplazante formal de Fabian Doman, quien renunció al cargo a seis meses de haberlo asumido.

De la elección tomaron parte 90 asambleístas del oficialismo y de la oposición, en un acto en el que participaron miembros titulares y suplentes de la Comisión Directiva actual, así como los titulares y suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas y los componentes de la Junta de Disciplina y Ética de la institución.

Los momentos más álgidos de la jornada -que se desarrolló en el gimnasio Carlos Bottaro de la sede- se vivieron cuando ingresaron el secretario general, Daniel Seoane, y el manager deportivo, el exarquero Pablo Cavallero, quienes fueron abucheados por el público. En la previa a la votación también se escucharon cánticos en contra del diputado Cristian Ritondo, cercano al Grindetti.

Asamblea en Independiente @Lugonzalezdiezz

Además, en una de las tribunas se observó una bandera con la inscripción “Fernando Sciaccaluga ladrón”, referida a uno de los abogados del club de Avellaneda. Hugo Moyano, extitular del CAI, tampoco quedó exento de los mensajes de desaprobación.

En el mismo acto, con 59 votos a favor y 26 en contra, quedó aprobado el Balance de Independiente del último año. Más allá del desarrollo incómodo de la Asamblea, el encuentro fue positivo ya que previamente se conoció el levantamiento de la inhibición que le había impuesto el América de México.

El acuerdo anunciado oficialmente este jueves por Independiente a través de sus redes sociales implica la cancelación de la deuda total con la institución mexicana en tres pagos semestrales de 660.000 dólares para el saldo que resta. Los desembolsos deberán realizarse en noviembre de 2023 y junio y diciembre de 2024. Para llegar a ese objetivo fue vital la colecta de fondos que llevó adelante el influencer Santiago Maratea.

Éste es un mensaje para los hinchas y socios de Independiente luego de la Asamblea de Representantes de Socios que terminó hace un rato y que me confirmó como Presidente.



Gracias al esfuerzo de todos ustedes estamos poniendo de pie al club que amamos. pic.twitter.com/yos37v4xZ3 — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) July 7, 2023

Despejado ese problema judicial, Independiente podrá realizar contrataciones para reforzar el equipo dirigido por Ricardo Zielinski en el próximo mercado de pases que se abrirá a principios de agosto.

El mensaje de Maratea tras el anuncio de Independiente

Este jueves, el Club Atlético Independiente emitió un comunicado en el que confirmó que alcanzó un acuerdo con el América de México y se levantó la sanción en su contra. Este mensaje llenó de esperanza a sus hinchas, que a partir de ahora podrán ver a “El Rojo” volver al mercado de pases. Sin embargo, la felicidad duró poco tiempo, ya que algunos usuarios de las redes sociales destacaron que no se le agradeció a Santiago Maratea por la famosa colecta que los salvó. Ante eso, el influencer rompió el silencio más tarde y apuntó contra los presuntos rumores de un quiebre en su vínculo con el club: “Necesito encargarme de otras cosas”.

Santi Maratea desmintió que se bajará de la colecta de Independiente

La campaña que inició Maratea en las redes sociales para recaudar dinero y así saldar la deuda del club con la institución mexicana logró resultados factibles y el apoyo de sus hinchas y cercanos, que aportaron a la cuenta bancaria para la obra benéfica. No obstante, el texto que apareció con la firma del presidente del club, Néstor Grindetti, especificó que se realizó un pago de 4.000.000 millones de dólares y a continuación se le agradeció a diferentes personas que se encargaron del acuerdo y a los hinchas, pero en ningún momento se nombró al influencer.

A raíz de este polémico mensaje, que dio inicio a especulaciones por parte de los usuarios, quienes advirtieron que Maratea abandonaría la colecta, en una serie de Stories de Instagram el influencer desmintió cualquier rumor y señaló que se enfocará en otras cuestiones además de Independiente.

La salida de Doman y la llegada de Grindetti

El martes 11 de abril Fabián Doman renunció a la presidencia de Independiente. El dirigente y periodista había ganado las elecciones el 2 de octubre pasado con un 71,91% de los votos y ofreció los motivos de su salida intempestiva en un comunicado “a las socios, los socios y los hinchas” a través de sus redes sociales. En su reemplazo, asumió Néstor Grindetti, vicepresidente del club de Avellaneda, primero en la línea sucesoria.

Fabián Doman y Néstor Grindetti

Al día siguiente de la caótica salida, el también intendente de Lanús confirmó que se tomaría 90 días de licencia en el municipio para encargarse de hacer la transición en la institución deportiva. Así lo informaron desde su entorno.

“El tiempo de esa licencia es lo que él se va a tomar para tratar de ordenar institucionalmente la transición y que llegue el nuevo gobierno, que conduzca el nuevo presidente del club. Eso se va a determinar en la próxima asamblea extraordinaria, que se tiene que decidir en estos días. Se tomó esta decisión y hay que avanzar en los aspectos formales”, habían dicho en ese entonces a LA NACION fuentes allegadas al jefe comunal.

Esa misma mañana, Doman se refirió a la actitud de Grindetti, quien lo secundó en la fórmula con la que se impusieron con 72% de los votos el año pasado. “Hay gente que dijo: ‘La plata va a estar’. Gente de la comisión directiva que dijo: ‘Yo voy a poner plata’. Y no puso”, planteó el periodista en Radio 10.

“En una comisión directiva te dividís las tareas. Yo me quedé con Diversidad y Género. Grindetti puso a su gente a buscar fondos. Había gente encargada de conseguir los recursos y los recursos no están. Grindetti iba a conseguir eso, pero no quiero criticarlo; él era el encargado y no pudo, no es que no quiso”.

Con información de Télam

LA NACION