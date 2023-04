Fabián Doman y la crisis en Independiente: “Grindetti era el encargado de conseguir recursos y no están”

escuchar

Fabián Doman, tras su renuncia como presidente del Club Atlético Independiente, apuntó hoy contra miembros de la Comisión Directiva que habían prometido “poner plata” y no lo hicieron y explicó que, si bien no es su intención criticarlo, el vicepresidente del club, Néstor Grindetti era quien “tenía gente encargada de buscar recursos, y esos recursos no se consiguieron”.

“Hay gente que dijo ´la plata va a estar´, gente de la comisión directiva que dijo ´yo voy a poner plata´ y no puso”, dijo Doman en declaraciones radiales al explicar las razones de su renuncia.

“En una comisión directiva te dividís las tareas. Y me quedé con Diversidad y Género. Grindetti puso a su gente a buscar fondos. Había gente encargada de conseguir los recursos y los recursos no están. Grindeti iba a conseguir eso, pero no quiero criticarlo, él era el encargado y no pudo, no es que no quiso”.

Por otra parte, en diálogo con el ciclo de Jorge Rial en Radio 10, explicó que hubo quienes creyeron que lo podían manejar, pero que “no es un títere de nadie” ni del Pro, en relación a que el vicepresidente de Independiente. Además, volvió a rescatar la figura del diputado del Pro, Cristian Ritondo, quien es parte de la Comisión Directiva del club.

“Ayer en C5N me decían títere de Pro, vos me conoces, acaso ¿yo puedo ser títere de alguien? No soy títere de nadie”, expresó Doman en declaraciones radiales. “No me sentí usado, pero quizás hubo gente que pensó que sí podía usarme”, afirmó.

En el comunicado con el cual Doman anunció su renuncia, destacó el apoyo que recibió de Ritondo. Al respecto, explicó: “Con Cristian tengo una amistad de muchos años y estuvo todo el tiempo conmigo. Hace una semana que me está escuchando y sabe que no duermo. No es un chiste para mí irme a dormir a casa sin haberle pagado a la gente sus sueldos”.

Acerca de las amenazas de muerte que recibió, dijo: “Comenzaron cuando formalicé la denuncia contra Moyano, la hice un domingo 22.40, somos un equipo muy bueno que trabajaba mucho, hasta un domingo”.

Doman, ayer había dicho: “Mi familia no lo sabía, entre el domingo y el lunes recibí, a través de mi teléfono celular, muchísimas amenazas. Han dejado su número, estamos trabajando con el doctor [Fernando] Burlando, me han pedido autoridades de seguridad las copias y poder hace la denuncia. Salí para aclarar esto. Tengo familia, hijos, pareja, y se enteraron por la tele, y no soy el único dirigente que las recibió”.

No obstante, aclaró: “Cuando me senté a hablar con Hugo Moyano, cuando fui a pedirle plata, no tuve ninguna amenaza en su momento”.

Doman había denunciado a la exdirigencia comandada por Hugo Moyano, en el caso del jugador Gonzalo Verón al cual la institución le debe pagar un total de 2300 millones de pesos, sumados a un pasivo que supera los 20 millones de dólares.

A las socias, socios e hinchas de Independiente pic.twitter.com/WwPBHHxGtR — Fabián Doman (@fabdoman) April 11, 2023

“De mí podrán decir lo que sea y estamos acostumbrados, pero hay dos cosas que tengo claro, yo tengo la conciencia limpia y las manos limpias y tomo decisiones de todo tipo, siempre me manejé así. Yo no me escondo, doy la cara, no tengo que esconder nada, porque no escapé, no robé, no abusé, trate de ayudar a un club de fútbol”, explicó.

“Lo único que me reporcho es no ser millonario para pagar la deuda de Independiente”, cerró.

En marzo se calculó que son unos 23.500.000 dólares es la suma a la que asciende la deuda global que Independiente acumula por impagos de pases, salarios, comisiones o derechos de formación de jugadores y entrenadores que pasaron o en algún caso todavía están en el club. El número es extraoficial y está calculado en función de dolarizar los importes establecidos en euros y pesos argentinos (en este caso, de acuerdo a la cotización oficial), aunque fuentes de la institución confirman que la cifra es muy cercana a la real.

LA NACION