En qué canal pasan el Rally Dakar 2026 hoy

La edición 2026 del Rally Dakar, la competencia más exigente del planeta, se desarrolla en Arabia Saudita con la incursión de cientos de pilotos de 96 nacionalidades que compiten contra la naturaleza para completar el recorrido de casi 8000 kilómetros distribuidos en siete etapas.

La actividad se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En el sitio web oficial del evento están disponibles los tiempos de cada piloto y las posiciones.

El Dakar 2025 comenzó en Yanbu y los vehículos recorren casi 8000 kilómetros en 13 etapas GIUSEPPE CACACE� - AFP�

En la edición 2026 hay carreras de motos, autos, challengers, SSV, camiones, Dakar Classic, Misión 1000 y Stock. La Argentina aporta una veintena de inscriptos de los cuáles algunos actúan como piloto y otros, de navegantes. La lista incluye a los campeones mundiales de la clase Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, y a Luciano Benavides con su moto KTM.

La largada y llegada del rally Dakar es en Yanbu, en el oeste del territorio árabe. Los competidores del Dakar conocieron esa ciudad en las últimas etapas de la edición de 2021 y fue sede de la final en 2024. En esta ocasión, constituyó el punto de partida con el prólogo y es donde tendrá lugar el último tramo, el número 13.

Todas las etapas del Dakar 2026

3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-

4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-

5/1 - Etapa 2: Yanbu a Alula.

6/1 - Etapa 3: Alula.

7/1 - Etapa 4: Alula (Marathon).

8/1 - Etapa 5: Alula (Marathon) a Hail.

9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh.

10/1 - Descanso en Riyadh.

11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir.

12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir.

13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).

14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon).

15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.

16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.

17/1 - Etapa 13: Yanbu.

El mapa del recorrido del Dakar 2025, en Arabia Saudita Dakar

Todos los argentinos en el Dakar 2026

Motos

#47 – Kevin Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING)

– Kevin Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING) #49 – Juan Santiago Rostan (XRAIDS EXPERIENCE)

– Juan Santiago Rostan (XRAIDS EXPERIENCE) #77 – Luciano Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING)

– Luciano Benavides (RED BULL KTM FACTORY RACING) #1000 – Benjamín Pascual (SEGWAY TEAM), Dakar Future (moto eléctrica)

Challenger

#301 – Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (TEAM BBR)

– Nicolás Cavigliasso / Valentina Pertegarini (TEAM BBR) #304 – Lisandro Ezequiel Sisterna Herrera (Navegante de Pau Navarro) (TEAM BBR)

– Lisandro Ezequiel Sisterna Herrera (Navegante de Pau Navarro) (TEAM BBR) #308 – David Zille / Sebastián Cesana (DAKLAPACK RALLYSPORT – ZILLE RALLY)

– David Zille / Sebastián Cesana (DAKLAPACK RALLYSPORT – ZILLE RALLY) #314 – Facundo Jatón (Navegante de Xavier Foj) (FOJ MOTORSPORT)

– Facundo Jatón (Navegante de Xavier Foj) (FOJ MOTORSPORT) #323 – Gastón Ariel Mattarucco (Navegante de Javier Vélez) (ADT MOTOWEAR DRINK PERSÉ)

– Gastón Ariel Mattarucco (Navegante de Javier Vélez) (ADT MOTOWEAR DRINK PERSÉ) #326 – Bruno Jacomy (Navegante de Khalifa Al-Attiya) (NASSER RACING)

– Bruno Jacomy (Navegante de Khalifa Al-Attiya) (NASSER RACING) #330 – Augusto Sanz (Navegante de Ahmed Alkuwari) (NASSER RACING)

SSV

#401 – Fernando Matías Acosta (Navegante de Sebastián Guayasamín) (BE RACING)

– Fernando Matías Acosta (Navegante de Sebastián Guayasamín) (BE RACING) #407 – Jeremías González Ferioli / Pedro Gonzalo Rinaldi (CAN-AM FACTORY TEAM)

– Jeremías González Ferioli / Pedro Gonzalo Rinaldi (CAN-AM FACTORY TEAM) #408 – Diego Martínez (SOUTH RACING CAN-AM)

– Diego Martínez (SOUTH RACING CAN-AM) #413 – Manuel Andújar / Bernardo Graue (SOUTH RACING CAN-AM)

– Manuel Andújar / Bernardo Graue (SOUTH RACING CAN-AM) #415 – Anuar Osman (Navegante de Fidel Castillo) (BUJARKAY-MAKARTHY RACING)

– Anuar Osman (Navegante de Fidel Castillo) (BUJARKAY-MAKARTHY RACING) #417 – Santiago Hansen (Navegante de Pablo Copetti) (MMP)

Classic

#745 – Jorge Pérez Companc / Cristóbal Pérez Companc (TH-TRUCKS TEAM MADPANDA)

– Jorge Pérez Companc / Cristóbal Pérez Companc (TH-TRUCKS TEAM MADPANDA) #919 – Pablo Alejandro Jatón / Ariel Jatón / Renato Delmastro (DONERRE SUSPENSION TEAM)