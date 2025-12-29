Entraron a robar al complejo deportivo de Adrián “Maravilla” Martínez: “Ya sabemos quiénes son”

El goleador de Racing Adrián “Maravilla” Martínez sufrió este domingo por la madrugada un robo en su complejo deportivo ubicado en el partido bonaerense de Campana. Se trató de un grupo de jóvenes que ingresó al establecimiento y sustrajeron equipo del club. A través de las cámaras de seguridad, consiguieron identificarlos: “Ya sabemos quiénes son”.

El establecimiento denunció el hecho en sus redes sociales y compartió los videos que muestran la escena del hurto completa. En el mismo posteo indicaron que identificaron a los ladrones y pidieron que devuelvan lo que se robaron.

“!Chicos lastimosamente ya sabemos quiénes son y dónde fueron con las cosas, por favor traerlas nuevamente! No es necesario que tengamos que denunciar y hagan allanamientos a sus padres por las cosas que llevaron y las cagadas que se mandaron… les esperamos”, dice el mensaje del complejo deportivo publicado en Instagram.

En los videos se percibe a varios individuos caminado por el predio vacío y retirándose con distintos elementos del espacio deportivo. Otras imágenes muestran su irrupción a la cocina del establecimiento a través de una ventana.

Horas más tarde, las autoridades del complejo mostraron la llegada de los efectivos de la Policía y el inicio de los trabajos de investigación en sus redes.

Inaugurado en abril de 2024, el complejo deportivo ubicado en la calle Moreno al 1700, en el partido de Campana, está compuesto por canchas de fútbol 6, fútbol 8 y de pádel y es administrado por Martínez y su familia.

Además cuenta con parrillas, un salón de eventos, juegos para chicos y un buffet.