La historia de la distancia de Hernán Crespo con sus hijas durante la pandemia

El entrenador argentino Hernán Crespo vivió por más de 20 años en Europa, donde militó en diferentes equipos del viejo continente durante su etapa como jugador. En esa travesía, conoció a la modelo italiana Alessia Rossi, con quien contrajo matrimonio en 2005. Ambos son padres de Nicole (16), Sofía (14) y Martina (5).

Sin embargo, la carrera de Crespo como director técnico lo trajo de regreso a la Argentina, mientras su familia se quedó en Italia. En 2019, fue contratado para dirigir Defensa y Justicia. Pero en marzo, cuando el torneo argentino llegaba a su fin y la Copa Libertadores recién empezaba, las actividad futbolística del continente se suspendió por la pandemia del coronavirus, así como los vuelos, por lo que "Valdanito" quedó varado en la Argentina y lejos de sus hijas.

Ahora, las tres chicas vinieron a visitar a su padre en ocasión de la final de la Copa Sudamericana 2020 que disputó el Halcón de Varela ante Lanús en Córdoba, y lo acompañaron al Estadio Mario Alberto Kempes, donde fueron vistas muy emocionadas durante el desarrollo del juego y después del partido.

En plena cuarentena, Crespo había expresado lo que significaba no ver a sus hijas "todos los días": "Para mí es durísimo, tengo a mis hijas y a su mamá allá, en Parma. Tengo la tranquilidad de hablar todos los días con ellas, de hacer videollamadas", dijo en su momento en una entrevista con el Diario Olé, en la que también valoró compartir tiempo con sus padres y su familia después de 22 años: "Estar con mi hermana, mi cuñado, mi sobrina... Estoy disfrutando mucho, aunque a la vez convivo con el hecho de no ver a mis hijas todos los días. Es parte del precio que tengo que pagar, pero hay que aprender a convivir con nuestras propias cicatrices y darle para adelante".

Además, había revelado que su hija más grande era la que más sufría la distancia "porque tiene 15 años y está arrancando con toda la vida social".

Antes, en 2019, Crespo había contado en diálogo con la Revista ¡Hola! que sus hijas sabían quién era y quién había sido porque se criaron viéndolo mientras le pedían autógrafos y se sacaba fotos con fanáticos. En esa misma entrevista, develó que su familia es aficionada a la equitación, motivo por el cual construyeron un centro ecuestre privado en su casa de Parma, donde usualmente entrenan sus hijas y también jinetes profesionales.

Aunque siempre tuvo la "curiosidad" de tener un hijo de varón, el exjugador dijo en su momento que ya no le importaba porque ellas lo "matan de amor". En cuanto a la crianza italo-argentina de sus hijas, Crespo contó que hablan "perfecto" español ("argentino", según especificó), y lo graficó con una anécdota cuando su hija mayor tenía 4 años: "Papá, ya entendí. Con vos hablo español, con mami italiano y en la escuela, inglés".

Al mismo tiempo, el exfutbolista admitió que series televisivas argentinas como Patito Feo y Violetta, sirvieron para que las chicas unieran la Argentina con Italia: "Imaginate lo que era en la escuela, cuando las compañeras hablaban de Patito feo o de Violetta y ellas decían: 'Yo conozco ese lugar, yo estuve ahí con mi papá'". También contó que cada vez que viajaba a la Argentina, le pedían "dulce de leche, alfajores Havanna y los chupetines Pico Dulce".

Los sacrificios, la distancia y la alegría por lo conseguido, tuvo su corolario en el emotivo abrazo en los que los cuatro Crespo se fundieron luego de que Defensa y Justicia lograra su primer título internacional: "Hace un año que no veía a mis hijas por la pandemia y la cuarentena. No las pude ver durante este año y creí en el país, en el cuerpo técnico, en los jugadores, y pensé que era la mejor manera de mandarle a mis hijas un mensaje de educación: si tenés pasión, si te dedicás, si no bajas los brazos y crees en lo que hacés, tiene su premio", señaló el exdeportista al finalizar el encuentro.