Entrega de los Premios Olimpia: día, horario, TV y cómo ver online

Este lunes 22 de diciembre, a partir de las 21, el Círculo de Periodistas Deportivos llevará a cabo los premios Olimpia 2025. La ceremonia reconoce a los mejores atletas de la temporada en 43 disciplinas diferentes. El evento se desarrollará a partir de las 21 (horario argentino) en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires, con transmisión televisiva de TyC Sports.

Los ganadores de cada una de las nominaciones de esta edición serán, luego, candidatos al Olimpia de Oro, para el que hay dos grandes favoritos: Ángel Di María, campeón con Rosario Central en su vuelta al club y en condición de campeón del mundo y bicampeón de América con la selección, y las nadadoras Agostina Hein y Macarena Ceballos, además del automovilista Agustín Canapino. El año pasado quedó en manos de Franco Colapinto.

Agostina Hein, la máxima promesa de la natación argentina, es candidata al Olimpia de Oro 2025 Ricardo Pristupluk

Cómo ver online los Premios Olimpia 2025

La ceremonia que reconoce a los deportistas argentinos más destacados del año se llevará a cabo este lunes en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires. Inicia a las 21 (horario argentino) y se podrá ver en vivo por televisión a través de TyC Sports.

TyC Sports.

Todos los nominados a los Premios Olimpia 2025

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro

Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos

Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina

Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto

Franco Colapinto ganó el Olimpia de Oro 2024 y está entre los candidatos para este 2025 Nicolás Suárez

Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza

Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio

José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar

Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez

Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice

Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey

Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar

Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra

Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz

Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis

Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello

Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello eSports : 9zteam, Shindengg, Leviatangg, Kkruesports, Bestia_corp y Teamisurus -el ganador lo elige el público en una votación-.

: 9zteam, Shindengg, Leviatangg, Kkruesports, Bestia_corp y Teamisurus -el ganador lo elige el público en una votación-. Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes

Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda

Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe

Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo

Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban

Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago

Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero

Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio

Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco

Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano

Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone

Luciano Benavides es uno de los candidatos a ganar el Premio Olimpia 2025 en motociclismo Irina Petrichei

Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia

Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia

Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri

Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez

Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna

Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón

Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón Polo: Adolfo Cambiaso (h), Adolfo Cambiaso (n) y Bartolomé Castagnola.

Adolfo Cambiaso (h), Adolfo Cambiaso (n) y Bartolomé Castagnola. Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas

Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya

Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz

Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz

Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos

Horacio Zeballos es el gran favorito a ganar el Premio Olimpia 2025 en tenis TIZIANA FABI� - AFP�