Enzo Fernández se quebró al hablar de Lionel Messi tras la victoria de Argentina: “Es nuestro mayor ejemplo”

La selección argentina protagonizó una remontada inolvidable frente a Egipto y consiguió el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse por 3 a 2 en un encuentro que mantuvo en vilo a los hinchas hasta el último minuto. Uno de los grandes protagonistas de la tarde fue Enzo Fernández, autor del gol que selló la victoria y desató el festejo de todo el plantel en el estadio de Atlanta.

Luego de la clasificación, el mediocampista surgido en River Plate habló con Telefe y dejó uno de los momentos más emotivos de la jornada. Mientras analizaba el esfuerzo del equipo y el significado de representar a la Argentina en una Copa del Mundo, terminó quebrándose al hablar de Lionel Messi.

“Muchas gracias y, como dije antes, quiero recalcar el esfuerzo que hicieron mis compañeros. Somos un grupo maravilloso, disfrutamos cada día de estar acá en la selección y de representar a nuestro país. Para mí es un privilegio formar parte de este grupo y jugar un Mundial con esta camiseta”, expresó al comenzar.

Enzo Fernández fue quien convirtió el tercer gol que necesitaba la Argentina para pasar a cuartos de final Chris Carlson - AP

Durante la entrevista, la periodista Sofía Martínez le preguntó qué sintió cuando el equipo estaba dos goles abajo en el marcador y veía a Messi intentar revertir la situación en el que se cree que es su último Mundial. La consulta generó una profunda emoción en el volante del Chelsea, que hizo una pausa para contener las lágrimas antes de continuar con su respuesta.

“Pensamientos, un montón. Pero este grupo mostró el coraje y la valentía durante todos los minutos. Y viendo a Leo, que al final es nuestro mayor ejemplo... perdón que me emociono...”, dijo mientras se secaba las lágrimas que le caían en el rostro.

El festejo de la Selección al gol de Enzo Fernández Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Con la voz quebrada, Enzo destacó la influencia que el capitán tiene dentro del plantel y cómo su actitud contagia al resto de los futbolistas. “Como no se rinde, siempre va para adelante y es un ejemplo para nosotros. Siempre, en las adversidades, demuestra que se puede seguir. Y hoy esto es una recompensa para todos”, afirmó.