Las familias de la selección llegaron a Atlanta y mostraron el apoyo para los jugadores ante Egipto

La selección argentina se prepara para disputar los octavos de final de la Copa del Mundo frente a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta a partir de las 13. Fueron días intensos y de muchas emociones tras el ajustado partido de 16avos de final frente a Cabo Verde. Y en momentos como este, de máxima tensión y reorganización y con la imperiosa necesidad de cambiar el chip, sus familiares, una vez más, demostraron su apoyo incondicional. Como de costumbre, las esposas, novias e hijos de los jugadores volaron al estado de Georgia para volver a ponerse la camiseta celeste y blanca y compartieron en sus redes sociales todos los preparativos.

A través de sus redes sociales, algunas integrantes de La Scalot mostraron cómo fue el viaje de Miami a Atlanta. Valentina Cervantes, mujer de Enzo Fernández, arribó con sus hijos Olivia y Benjamín al aeropuerto. “¡Llegamos!”, celebró. Por su parte, Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, mostró su llegada a la pista de aterrizaje a bordo de un avión privado y acompañada por su familia y amigos.

Valentina Cervantes y sus hijos llegaron a Atlanta

Agus Gandolfo viajó en un vuelo privado con sus familiares

Por otra parte, Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, dio cuenta de que estaba más que instalada en su hotel y aprovechó para relajarse en la pileta, mientras que María Emilia Ferrero, novia de Julián Álvarez, decidió salir a recorrer para familiarizarse con la ciudad.

Caro Calvagni decidió disfrutar de los amenities del hotel

Emilia Ferrero aprovechó para pasear por Atlanta

Este martes, en tanto, arrancaron temprano con los preparativos para ir a la cancha y, para no romper la cábala, compartieron en sus redes sociales las banderas que prepararon para llevar. Muri López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, llegó al estadio con una bandera de Licha preparada en Gualeguay, mientras que Cervantes y su familia desplegaron una que decía: “Enzo, con vos a todas partes. San Martín”.

Muri López Benítez y su familia llevaron una bandera para alentar a Lisandro Martínez (Foto: Instagram)

La familia de Enzo Ferández llegó al estadio (Foto: Instagram @valucervantes)

La familia de Leandro Paredes también desplegó su bandera (Foto: Instagram @ccamilagalantee)

Por su parte, en uno de los palcos, Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, y sus tres hijos, Victoria, Giovani y Lautaro, levantaron orgullosos una bandera con la frase: “Es con el alma, es por Argentina”.