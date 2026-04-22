Horario de Boca vs. Defensa y Justicia por el Torneo Apertura 2026

Defensa y Justicia vs. Boca Juniors abren este jueves la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 con el encuentro que disputan entre sí desde las 20 (horario argentino) en el estadio Norberto Tito Tomaghello de Florencio Varela, correspondiente al Grupo A. El partido se transmitirá en vivo por ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al juego que arbitrará Andrés Gariano, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.12 contra 3.85 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.05.

Defensa y Justicia vs. Boca: todo lo que hay que saber

Torneo Apertura 2026 - Grupo A - Fecha 16

Día: Jueves 23 de abril de 2026.

Hora: 20 (horario argentino).

Estadio: Norberto Tito Tomaghello (Florencio Varela).

Árbitro: Andrés Gariano.

TV: ESPN Premium.

Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El Halcón de Florencio Varela se ubica octavo en la tabla de posiciones con 19 puntos producto de cuatro triunfos, siete empates y tres derrotas seguidas en sus últimas tres presentaciones. Fue el último club que dejó el invicto en el certamen y aunque atraviesa una racha negativa, se está clasificando a octavos de final con el último cupo. Tanto Unión de Santa Fe como San Lorenzo tienen la misma cantidad de unidades y están por encima y debajo suyo, respectivamente, por diferencia de goles.

En ese contexto, el elenco dirigido por Mariano Soso se juega gran parte de su continuidad en el certamen ante el xeneize porque necesita sumar para sostenerse en puestos de ingreso a los playoffs. En el encuentro pendiente, luego, visitará a Gimnasia de Mendoza.

El combinado comandado por Claudio Úbeda, en tanto, atraviesa el mejor momento del año con 13 encuentros sin derrotas entre todas las competiciones. Después de los dos triunfos iniciales en la Copa Libertadores, le ganó el Superclásico a River 1 a 0 en el estadio Monumental y tiene al alcance de su mano la clasificación a octavos de final porque se ubica tercero en la zona A con 24 tantos gracias a seis alegrías, seis pardas y dos derrotas.

Teniendo en cuenta que la próxima semana visitará a Cruzeiro por el certamen continental, es probable que el DT disponga de una formación con mayoría de suplentes y Leandro Brey en el arco, quien se hizo con el puesto ante la grave lesión de Agustín Marchesín.

Leandro Paredes concluyó el Superclásico con una molestia muscular y puede ser resguardado para el cotejo en Florencio Varela, aunque es probable que figure entre los convocados. La duda es, en el mediocampo, Alan Velasco o Williams Alarcón mientras que Exequiel Zeballos vuelve a jugar de la partida luego de recuperarse de una lesión.

Boca contará con el apoyo de su público en el Tito Tomaghello porque se autorizó la presencia de hinchas visitantes. Según trascendió, habrá tres mil simpatizantes del xeneize alentando al equipo.

Exequiel Zeballos vuelve a ser titular en Boca en el duelo ante Defensa y Justicia Manuel Cortina

Posibles formaciones

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso. Boca Juniors: Leandro Brey; Juan Barinaga; Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco o Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue en el Torneo Clausura 2025 con triunfo de Defensa y Justicia como local 2 a 1 con un doblete de Abiel Osorio. Paredes marcó para el perdedor.