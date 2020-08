Yves Jean-Bart, más bien conocido como Dadou, denunciado de abuso sexual. Fuente: AP

A finales de abril, el diario The Guardian informaba de las denuncias de abuso sexual realizadas contra el presidente de la Federación de Fútbol de Haití, Yves Jean-Bart. El directivo presuntamente se aprovechó de varias futbolistas en un centro de entrenamiento en Croix-des-Bouquets, las afueras de la capital haitiana, lo que obligó a la FIFA a suspenderlo por noventa días desde mayo.

Aunque Jean-Bart, más conocido como Dadou, negó las acusaciones realizadas por miembros del centro y sus familias, el periódico inglés recogió otro testimonio que reafirma las denuncias hacia el poderoso dirigente.

Es el de Antoine Doret, un exdirector técnico del centro que trabajó durante 12 años en esa posición hasta 2014. Este manifestó que fue testigo del abuso del presidente hacia jugadoras menores de 18 años y contó que ya lo declaró ante la FIFA.

"Dadou cometió abuso sexual durante muchos años", dijo y continuó: "Se aprovecha de su pobreza. Las niñas y sus familias son muy pobres. El fútbol es a veces su único camino para conseguir algo en la vida".

Hasta el momento, según especifica The Guardian, ninguna de las víctimas se animó a dar su nombre públicamente. Es que Jean-Bart, de 72 años, es un hombre muy poderoso en Haití y eso les genera miedo.

Sin embargo, Doret insistió en la importancia de que se animen a hacerlo. "Es momento de que yo hable y no soy el único", declaró. "Estoy trabajando con algunas asociaciones que luchan por los derechos de las mujeres en Haití. Hablando de esto públicamente les quiero decir a las chicas que se animen a hablar también. Entiendo que tienen miedo porque nadie las defiende. Pero es tiempo de terminar con esta era y empezar una nueva en este país. Es momento de que se haga justicia", concluyó.

Yves Jean-Bart, presidente de la Federación Haitiana de Fútbol, llega a un tribunal para una audiencia sobre las acusaciones de que abusó de atletas en el centro nacional de entrenamiento del país, en Croix. Fuente: AP

Doret es ahora director técnico del club Petit-Goâve, de la liga de Haití. El entrenador también apuntó contra Nella Joseph, una empleada del mismo centro de Croix-des-Bouquets, donde se denuncia que ocurrieron los abusos. "Ella es quien obligaba a las niñas a tener sexo con Dadou", expresó y añadió: "Ella es tan responsable como él. Yo era director del centro FIFA-Goal -en el mismo lugar- y sé de lo que estoy hablando".

No es solo Doret quien señala a Joseph, sino que una exjugadora también la acusó de "convencer a las niñas de tener sexo" con Jean-Bart. "Dadou y Nella pretendían que las niñas tengan visitas médicas así Dadou podía llevárselas a dormir con ellos", manifestó la testigo. "Nella trató de hacérmelo a mí en dos ocasiones. Nella también tiene sexo con las pequeñas. Les sacó la virginidad a varias", señaló.

El exdirector técnico dijo a The Guardian que no puede entender por qué la FIFA no hizo nada. "Les advertimos sobre la corrupción y no pasó nada. Fue muy complicado porque Dadou es muy poderoso. Ahora las niñas tienen miedo porque no saben si van a ser protegidas", explicó.

Por su parte, la entidad rectora del fútbol mundial confirmó que había recibido la carta de Doret pero que consideró que había "falta de evidencia".

"La FIFA cooperó y cooperará con cualquier autoridad tanto nacional como internacional relevante en cualquier alegato o reporte que le llegue de forma confidencial en relación al abuso o a malas conductas en el fútbol y traerá a la justicia a aquel que cometa actos de corrupción o de abuso", continuó el documento de la entidad.

Por el momento, el presidente de la Federación de Fútbol de Haití está suspendido, por lo que el vicepresidente Joseph Varieno Saint-Fleur ocupa su lugar mientras su superior es investigado.