Picó un penal para Brentford, le salió mal y terminó clasificándose el West Ham de Taty Castellanos

West Ham se enfrentará a Leeds United en los cuartos de final de la FA Cup tras vencer a Brentford 5-3 en una tanda de penales, después de un empate 2-2 al cabo de 90 minutos y la prórroga el lunes. En el equipo vencedor ingresó en el segundo tiempo (a los 15 minutos) el Taty Castellanos y el delantero argentino terminó convirtiendo el segundo penal de la serie.

La eliminatoria se decidió cuando el arquero de West Ham, Alphonse Areola, que se mantuvo inmóvil, atajó el pésimamente ejecutado intento de Dango Ouattara en la tanda decisiva. Buscó “picar” la pelota con zurda pero el 1 rival se quedó parado y lo contuvo con facilidad, Su disparo, el tercero de los cinco de Brentford, fue el único penal que no se convirtió.

El desenlace llegó al final de un partido intento y de ida y vuelta que contó con dos goles por bando de Jarrod Bowen, de West Ham, e Igor Thiago, de Brentford.

¿QUÉ HIZO? Dango Ouattara la picó, Areola se lo atajó y por este penal fallado, Brentford perdió la definición ante West Ham, que avanzó de ronda en la FA Cup. ¡INCREÍBLE COMO PATEÓ!



Bowen, un talismán habitual para los Hammers, abrió el marcador a los 19 minutos al reaccionar con rapidez a un balón suelto en el área y definir con potente disparo sobre el portero Caoimhin Kelleher. Thiago empató para Brentford nueve minutos después, pero West Ham volvió a ponerse por delante antes del descanso cuando Bowen transformó con calma un penal.

La segunda parte no estuvo a la altura del alto nivel fijado en los primeros 45 minutos, pero otra decisión de penal resultó clave.

Thiago firmó su doblete desde los 11 metros a nueve minutos del final, después de que se considerara que Crysencio Summerville empujó a Michael Kayode. Fue el 20° gol de Thiago en la temporada en todas las competiciones.

El resultado significa que West Ham ha necesitado prórroga o penales para ganar sus tres eliminatorias de la FA Cup hasta ahora, pero eso no inquietará ni a los jugadores ni al entrenador Nuno Espirito Santos, que sufrió mucho en la definición pero terminó con una sonrisa.

Lo mejor del partido

Ahora pueden ilusionarse con un atractivo partido en casa contra Leeds, uno de los dos duelos íntegramente entre equipos de la Premier League. La otra llave tiene a Manchester City enfrentándose a Liverpool el fin de semana del 4-5 de abril.

El cruce Manchester City vs. Liverpool

Manchester City y Liverpool tendrán un duelo de alto voltaje en los cuartos de final de la Copa inglesa, el fin de semana del 4 de abril, según deparó el sorteo realizado este lunes antes del inicio del último duelo de octavos. Esos dos gigantes del fútbol inglés se han repartido las últimas ocho ediciones de la Premier League: seis títulos para los Citizens (2018 y 2019, y de 2021 a 2024), dos para los Reds (2020 y 2025).

El Southampton, de la segunda división, recibirá al actual líder de la Premier League, el Arsenal, mientras que el Chelsea se medirá con el modesto Port Vale, de la League One (tercera división), verdugo del Sunderland (1-0) el domingo.