Escándalo en el ascenso: un dirigente se encadenó en la puerta de la AFA

Gerardo Escobar es el vicepresidente de Sarmiento de Resistencia, equipo que el domingo 5 de mayo visitó a Estudiantes de Río IV en el partido correspondiente a la última fecha del pentagonal final del Torneo Federal A por el primer ascenso a la B Nacional. En ese encuentro, los locales derrotaron por 2 a 0 al equipo chaqueño y consiguieron el título que les dio el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino.

Lo más saliente de ese partido, y por lo cuál se habló en varios medios los días siguientes, fue la polémica actuación del árbitro Hernán Mastrángelo. Una expulsión por doble amonestación al cierre del primer tiempo al jugador Federico López y un penal en contra de los chaqueños sancionado a los 35 del segundo tiempo que abrió el marcador, fueron las jugadas que más hicieron explotar a los dirigentes de Sarmiento, que sintieron que ese día les habían robado el ascenso.

A raíz de los hechos, el club de Resistencia pidió formalmente a las autoridades de AFA que se inicie una investigación por el arbitraje de Mastrángelo y por el audio que trascendió del futbolista de Estudiantes de Río IV, Juan Tejera, quien hacía referencia a fallos arbitrales que beneficiaron al equipo cordobés. Ambos hechos fueron los desencadenantes del pedido del club chaqueño.

Al no obtener respuestas de la AFA, Escobar tomó la decisión de encadenarse en la puerta de la sede ubicada en la calle Viamonte al 1300. En declaraciones a LA NACION, expresó: "Siempre se habla, de las dudas, de los referís, de los partidos, y te piden las pruebas. Y es difícil, pero acá hubo una prueba, porque un integrante del plantel ascendido al Nacional B reconoce que el presidente de Estudiantes de Río Cuarto le manifestó que estaban arreglados los partidos. Este jugador (Juan Tejera) lo hizo públicamente, y nosotros hemos solicitado al Tribunal de Disciplina de la AFA que se investigue y se llegue a fondo. Nosotros estamos con ese reclamo".

Escobar luego fue recibido por el presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, y al respecto contó: "Hemos avanzado en el diálogo. Lo que solicitamos es que llevaran adelante todas las acciones, que se cite al jugador involucrado, que ahora no reconoce lo que dijo. entiendo que lo superó la situación, seguramente habrá recibido presiones. Supe que ayer firmó su desvinculación con Estudiantes de Río IV. Es difícil, se ve que el costo es muy alto. Lo importante es que se sepa y se llegue a alguna conclusión".

Sobre su determinación de encadenarse, Escobar destacó: "es responsabilidad mía. A nosotros nos cuesta mucho llegar a reclamar a Buenos Aires, ya estuvimos la semana pasada, solicitamos una reunión por nota. No estamos a dos pasos para volver si no nos atienden hoy o la semana que viene. Entonces, cuando venimos queremos ser escuchados, y a veces hay que usar una medida extrema para que nos atiendan. No debería ser así".

Sarmiento disputará el próximo domingo el partido de vuelta de los cuartos de final por el segundo ascenso a la Primera B Nacional ante Deportivo Madryn, que ganó la ida por 3-0, como local.

Escobar y otros problemas

No es la primera vez que el club de Resistencia, y justamente Gerardo Escobar, tiene enfrentamientos con la AFA. En 2017, Sarmiento suspendió los contratos de los jugadores y del cuerpo técnico porque la reestructuración del fútbol argentino dejaba al equipo con muchos meses sin competencias. Tras ese suceso, manifestó: "Somos una institución que está siempre al día en los sueldos. Pero hay dirigentes que son títeres del poder central a cambio de un cargo en la asamblea de la AFA".

Otro conflicto importante con Escobar como protagonista sucedió en octubre de 2018, previo al partido en el que Sarmiento debía jugar contra River por la Copa Argentina. En esa oportunidad el vicepresidente había declarado su disconformidad por el día y la sede de la disputa de ese partido: "Si nos presentamos al partido, jugaremos 14 contra 11".

Además, hasta había amenazado con que el equipo al que representa no dispute más esa competencia. Su frase más fuerte fue: "Es una tomada de pelo de la AFA, y me sorprende que acompañe el Consejo Federal y no esté en defensa de sus clubes del ascenso. Es una vergüenza que esté ocurriendo".