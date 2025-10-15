El pifie de la AFA: pusieron la imagen de Cristiano Ronaldo en una entrada del ascenso

De cara a lo que será la final entre Club Ciudad de Bolívar y Atlético Rafaela por un lugar en la Primera Nacional 2026 -segunda categoría del fútbol argentino-, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confeccionó las entradas del partido con un detalle singular.

Según reveló un usuario de X, las entradas tienen la imagen de Cristiano Ronaldo en el costado derecho, un hecho inusual que causó repudio por la aparición del jugador portugués que no tiene ningún tipo de incidencia con el fútbol argentino.

Un usuario de X mostró la particular entrada con la figura de Cristiano Ronaldo

“Cristiano Ronaldo en las entradas de la final de Atlético Rafaela vs. Bolivar, que asco la AFA”, lanzó el usuario @DiegoRoggiani, quien adquirió un par de entradas para la parcialidad visitante de Atlético Rafaela.

La figura de Cristiano Ronaldo en una entrada del Torneo Federal A

Al viralizarse la publicación, otros usuarios captaron otros detalles asombrosos que retratan un ticket repleto de particularidades: cuatro fuentes tipográficas diferentes, el escudo antiguo de la Asociación del Fútbol Argentino con dos estrellas y varias líneas marrones transversales sin ningún sentido estético.Tanto Ciudad de Bolívar como Atlético Rafaela militaron esta temporada en el Torneo Federal A y pujan por un lugar en la Primera Nacional. El encuentro entre ambos se dará el próximo domingo, desde las 16 horas, en el Estadio Único de San Nicolás. A saber: es a partido único, sin ventaja deportiva y, en caso de igualdad, habrá penales.