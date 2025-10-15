El pifie de la AFA: pusieron la imagen de Cristiano Ronaldo en una entrada del ascenso
El expendio de localidades para la final entre Club Ciudad de Bolívar y Atlético Rafaela contó con la presencia del astro portugués
- 2 minutos de lectura'
De cara a lo que será la final entre Club Ciudad de Bolívar y Atlético Rafaela por un lugar en la Primera Nacional 2026 -segunda categoría del fútbol argentino-, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confeccionó las entradas del partido con un detalle singular.
Según reveló un usuario de X, las entradas tienen la imagen de Cristiano Ronaldo en el costado derecho, un hecho inusual que causó repudio por la aparición del jugador portugués que no tiene ningún tipo de incidencia con el fútbol argentino.
“Cristiano Ronaldo en las entradas de la final de Atlético Rafaela vs. Bolivar, que asco la AFA”, lanzó el usuario @DiegoRoggiani, quien adquirió un par de entradas para la parcialidad visitante de Atlético Rafaela.
Al viralizarse la publicación, otros usuarios captaron otros detalles asombrosos que retratan un ticket repleto de particularidades: cuatro fuentes tipográficas diferentes, el escudo antiguo de la Asociación del Fútbol Argentino con dos estrellas y varias líneas marrones transversales sin ningún sentido estético.Tanto Ciudad de Bolívar como Atlético Rafaela militaron esta temporada en el Torneo Federal A y pujan por un lugar en la Primera Nacional. El encuentro entre ambos se dará el próximo domingo, desde las 16 horas, en el Estadio Único de San Nicolás. A saber: es a partido único, sin ventaja deportiva y, en caso de igualdad, habrá penales.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Cristiano Ronaldo
Giro sorpresivo. Compartió cancha con Messi y Cristiano, se retiró a los 34 años y hoy tiene un club de pádel
Sin goles recibidos. Harry Kane, el líder de esa Inglaterra post Generación Dorada que es el primer europeo en el Mundial
Confesiones. Mbappé: el gran elogio a Messi, dónde ubica a Cristiano, la final perdida con la Argentina y el Mundial 2026
- 1
A qué hora juega Argentina vs. Puerto Rico, por un amistoso internacional
- 2
La Candela: el predio icónico donde Boca cobijó sus sueños, la omnipresencia de Maradona y cómo luce hoy, renovado
- 3
Mundial 2026: Benín quedó fuera, Sudáfrica regresa a la Copa del Mundo y Nigeria jugará el repechaje
- 4
Abierto de Tortugas: La Natividad-La Dolfina arrasó a La Irenita-La Hache, que tiene 37 goles de handicap