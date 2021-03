Escándalo: Nike se despega de las “zapatillas satánicas” que contienen sangre humana

El popular rapero estadounidense, Montero Lamar Hill, más conocido como Lil Nas X, lanzó las controversiales “zapatillas de Satán” que contienen una gota de sangre humana. La llamativa iniciativa que llevó a cabo junto al colectivo artístico MSCHF fue puesta en marcha recientemente y tuvo una tirada limitada de 666 pares.

El diseño del producto pertenecen al de la popular marca Nike “Air Max 97″, pero la empresa se desvinculó de la iniciativa del rapero y aclaró a través de un comunicado: “No tenemos una relación con Little Nas X o MSCHF. Nike no diseñó ni lanzó estos zapatos y no los respaldamos”.

Las zapatillas se venden de forma online a un precio de 1018 dólares

Las “zapatillas de satán” llevan un pentagrama de bronce, una cruz invertida y una gota de sangre humana real que fue donada por los integrantes del colectivo MSCHF. Así, el precio y la tirada del producto están relacionados con el diablo, por ejemplo, el costo del par de zapatillas es de 1018 dólares, que hacen referencia al pasaje bíblico de Lucas 10:18 que dice: “Vi a Satanás caer como un rayo del cielo”.

De acuerdo con las características del calzado descritas por MSCHF, la suela de burbuja de aire de cada zapato contiene 60 centímetros cúbicos (2,03 onzas líquidas) de tinta roja y “una gota” de sangre humana.

El producto tiene una gota de sangre dentro de la burbuja de aire en la zapatilla

El equipo creativo de la empresa recolectó de seis de sus colaboradores gotas individuales en el transcurso de una semana. Las mismas fueron extraídas con el mismo tipo de aguja que se usa en las pruebas de glucosa casera, indicaron. “Nos encanta sacrificarnos por nuestro arte”, aseguraron los portavoces.

De acuerdo con The New York Times, la famosa marca demandó a MSCHF por la venta de los zapatos alterados. “Las decisiones sobre qué productos poner el ‘swoosh’ pertenecen a Nike, no a terceros como MSCHF”, alegaron en su demanda. “Nike solicita que el tribunal detenga inmediata y permanentemente a MSCHF de cumplir con todas las órdenes para sus zapatos Satán no autorizados”, afirmaron.

LA NACION